Frammenti di Seicento dal cantiere lericino

Golfo dei Poeti - Sorpresa a Lerici nel corso del cantiere Italgas allestito in Via Gerini, a un passo da Palazzo civico, per la sostituzione delle reti in fibrocemento contenenti amianto. Dal manto stradale sono infatti emersi frammenti di un muro risalente al Seicento: questo dicono le primissime valutazioni archeologiche. Per saperne di più sarà necessario attendere il pronunciamento della Soprintendenza. Intanto, mentre parte un lavoro fatto di verifiche e consultazioni di mappe, non è azzardato fare qualche ipotesi. Una, in particolare, visto che, dove oggi sorgono Comune e cinema teatro Astoria, un tempo c'erano la chiesa della Concezione dei Cappuccini, eretta a inizio Seicento, e il convento per i frati di tale ordine, realizzato in seguito. "I Cappuccini lasciarono Lerici dopo il 1868 in seguito alla legge di soppressione delle Comunità religiose votata dal Parlamento italiano: la Chiesa, denudata e sconsacrata, fu più tardi ridotta a teatro e il convento a sede del Municipio", si legge sul portale turismo della Provincia della Spezia. Insomma, potremmo essere di fronte alle vestigia di una Lerici scomparsa quasi un secolo e mezzo fa. Ma questo, nel caso, lo dirà la Soprintendenza.