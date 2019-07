Federico Rampini ospite di Libri ‘n Selàa a Tellaro

Golfo dei Poeti - Libri ‘n Selàa 2019 La rassegna organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso di Tellaro, ospita il 28 luglio alle 21,30, Federico Rampini.

Dopo il successo di Le linee rosse, presentato lo scorso anno nel borgo, in cui ha guidato i lettori alla decifrazione del mondo attuale, lo scrittore e giornalista, torna nella bellissima piazzetta antistante l’ex oratorio,con i suoi ultimi due libri.



QUANDO INIZIA LA NOSTRA STORIA Le grandi svolte del passato che hanno disegnato il mondo in cui viviamo. L’autore,giocando con alcune date-chiave per fare luce sui sorprendenti legami tra eventi epocali del passato e il nostro presente.

Il libro contiene un breve racconto sul suo soggiorno a Tellaro nel 2018.



LA NOTTE DELLA SINISTRA Da dove ripartire. In un anno denso di sfide politico-elettorali, un pamphlet sul passato, presente e futuro della sinistra italiana.



FEDERICO RAMPINI, corrispondente della «Repubblica» da New York, ha esordito come giornalista nel 1979 scrivendo per «Rinascita». Già vicedirettore del «Sole 24 Ore» e capo della redazione milanese della «Repubblica», editorialista, inviato e corrispondente a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino, ha insegnato alle università di Berkeley, Shanghai, e alla Sda-Bocconi. È membro del Council on Foreign Relations, think tank americano di relazioni internazionali. Da Mondadori ha pubblicato, tra gli altri: Il secolo cinese (2005), L’impero di Cindia (2007), L’ombra di Mao (2007), La speranza indiana (2008), L’Età del Caos (2015), Il tradimento (2016), Le linee rosse (2017). Ha prodotto e interpretato quattro spettacoli teatrali, da ultimo Trump Blues con suo figlio Jacopo. Ha realizzato un ciclo televisivo a puntate per Rai Storia, Geostorie