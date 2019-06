Estate santerenzina, il clou sarà la “Tana dei Turchi”

Golfo dei Poeti - L'estate di San Terenzo aprirà i battenti il 2 Luglio con l'inizio delle serate dedicate al ballo liscio e ai cantautori italiani: si alterneranno sul palco i New Leaders e l'orchestra Gaetano Mazzoli, per sei date tra Luglio e Agosto. Il 3 Luglio prima discesa in campo dei Dj Set con i Summer Vibes che, in nove serate fino a settembre, si alterneranno alla consolle con Nico Dj e Andrea Lombardi. Il tutto è organizzato in collaborazione con Comune di Lerici e Lerici Coast.

Il clou dell'estate santerenzina si avrà con la quindicesima edizione della “Tana dei Turchi”. E' tutto pronto per rievocare la storica battaglia tra i turchi arrembanti e gli armigeri a difesa del paese. Il programma prevede il primo appuntamento la serata di venerdì 12 luglio con la “Tana Bimbi”, con giochi a tema medievale, truccabimbi a cura di Abygaille. Si prosegue con il “Mercato di Portiolo”, che avrà luogo sul lungomare per tutto il weekend della manifestazione.



Sabato 13 luglio la “Tana dei Turchi” entrerà nel vivo a partire dalle 18, quando verrà chiuso il traffico veicolare: in questo modo ristoratori, bar e commercianti potranno offrire ospitalità per cena ed aperitivi sul lungomare. Ad animare la serata per le vie del paese ci saranno falconieri, danzatrici del ventre, sbandieratori, giochi con il fuoco a cura de gruppo storico “Auree Fenici” di Pontremoli. Inoltre sul castello sarà possibile visitare l’accampamento degli armigeri e gustare “l’Ippocrasso della Castellana”, un prelibato vino speziato e scoprire il futuro con la lettura dei tarocchi a cura della cartomante. Dopo lo sbarco sulla spiaggia da parte dei turchi e la battaglia con gli armigeri, la festa proseguirà con il gran finale pirotecnico e djset a cura di Summer Vibes, duo santerenzino d.o.c coadiuvato dall’intramontabile Caccia DJ, per trasformare San Terenzo in una discoteca a cielo aperto e far ballare a ritmo delle ultime hit commerciali. Come chiusura di manifestazione dalle 18.30 del 14 Luglio ci saranno vari spettacoli itineranti per il paese, con il gruppo storico di Pontremoli. La Festa della Frittura avrà luogo a Falconara nel weekend del 26-27-28 luglio.