Edizioni Cinque Terre in libreria con "La Farfalla di luce dorata"

Golfo dei Poeti - È uscito in libreria “La farfalla di luce dorata – Guida all’evento di paleoastronomia del promontorio del Caprione” di Enrico Calzolari (Edizioni Cinque Terre, 146 pagine, € 15). Il volume affronta in maniera completa il fenomeno, unico al mondo, della “farfalla dorata” del Caprione, evento suggestivo e ricco di significati simbolici che si manifesta al tramonto del solstizio d’estate quando i raggi del sole, grazie ad un curioso gioco di luci, vanno a disegnare una farfalla di luce sulla roccia del menhir.



In un’area che emana energie particolari possiamo osservare questo affascinante mistero che si ripete ogni anno e che ci rimanda a rituali primitivi legati al ciclo delle stagioni, ai valori “sciamanici”, alla fertilità, a forme di astronomia primitiva. Enrico Calzolari, ricercatore ed esperto, racconta in questo prezioso volume la scoperta del fenomeno, gli studi effettuati, la storia del sito in maniera dettagliata ma facilmente comprensibile anche ai non addetti ai lavori, rendendolo così un testo fondamentale per la comprensione di un fenomeno unico e affascinante.