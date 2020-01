Ecco lo scatto del Fezzano che vale una GoPro in premio all'autrice

Golfo dei Poeti - Il Contest Fotografico Marina del Fezzano ha una vincitrice. Ieri, presso lo Yacht Club della Marina del Fezzano, si è riunita la giuria alla presenza di Giuliano Tomaino, Francesco Vaccarone, Federica Tavilla, Claudia Sorrentino, Matteo Bozzi e Igo Salvadori. All'unanimità la giuria ha decretato vincitrice del concorso la fotografia prodotta da Alice Borghini attribuendo allo scatto il massimo del punteggio per originalità, qualità e impatto emozionale che questa ha trasmesso. La seconda foto classificata è di Claudio Gori e al terzo posto lo scatto di Silvia Giacchè. La foto estratta è di Bruno Rolla.

Il vincitore si aggiudicherà una GoPro, il secondo classificato un paio di Apple AirPods, il terzo classificato riceverà un abbonamento omaggio da utilizzare presso la palestra della Marina del Fezzano. Il premio in palio per la foto estratta dalla giuria prevede una giornata per due persone in barca a vela presso la struttura Scuola di Mare Santa Teresa. La Marina del Fezzano ringrazia tutti i partecipanti al Contest Fotografico e la giuria per la professionalità e la disponibilità dimostrata.