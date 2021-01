Duecento anni senza Shelley, Lerici riprende il gemellaggio co Horsham

Golfo dei Poeti - Anniversari importanti per Lerici nei mesi e negli anni a venire: l'8 luglio 2022 cadrà il bicentenario della morte di Percy Bysshe Shelley, la notte tra il 13 e il 14 settembre 2021 i settecento anni della scomparsa di Dante, il 28 settembre 2022 il centenario dello Scoppio di Falconara. "Tali ricorrenze - ha spiegato in consiglio comunale il sindaco Paoletti - saranno celebrate nel corso dei prossimi anni con eventi dedicati. In particolare sarà ripreso il gemellaggio con la Città di Horsham, dove ha avuto i natali Shelley, saranno organizzati eventi all'interno del festival MythosLogos in collaborazione con l'Associazione Amiche e Amici di Mary Shelley. Per celebrare l'anniversario della morte del Sommo Poeta stiamo già operando anche all'interno del progetto le Vie di Dante tra Liguria e Toscana".