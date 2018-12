Duecento anni fa usciva Frankenstein, evento a Lerici

Golfo dei Poeti - L’associazione “Amiche e Amici di Mary Shelley”, in questo bicentenario dalla pubblicazione di Frankenstein, in cui in tutto il mondo è stata riconosciuta e celebrata la grandezza di Mary Shelley, vede finalmente realizzato lo scopo per cui è nata, 20 anni fa e per il quale ha svolto, con il Centro Interuniversitario per lo Studio sul Romanticismo Università di Bologna e la Società Italiana delle Letterate, un grande lavoro apparentemente sotterraneo, improvvisamente arrivato alla luce. Pertanto il 15 dicembre alle 13, nella sala consiliare del Comune di Lerici, secondo giorno del percorso Shelleyano “I Mostri di Villa Diodati”, brindisi al successo con le amiche e gli amici che hanno sostenuto l'iniziativa e accompagnato in questi anni pieni di sorprese e incontri. L'evento vedrà la partecipazione dello scultore Alessandro Caciotti.