Donazione Christmas Bazaar, un gesto solidale silenzioso e trentennale

Golfo dei Poeti - L'associazione Christmas Bazaar ha consegnato il tradizionale contributo alle associazioni di volontariato lericino.

Attiva da oltre trent'anni, supportando realtà come "Missione 2000", la cucina dei poveri a Gaggiola, e diverse associazioni di sostegno ai disabili, Christmas Bazaar ha offerto, anche quest'anno, il suo contributo a realtà locali. In particolare il ricavato della tradizionale iniziativa natalizia è stato devoluto alla Pubblica Assistenza di Lerici, Antares, Boy Scout Lerici, Pax et Bonum e alla parrocchia di San Francesco.

"La nostra aAssociazione coglie l'occasione per ringraziare il sindaco Paoletti e il Comune di Lerici per la disponibilità dimostrata in tutti gli anni della nostra attività - commenta l'associazione Christmas Bazaar - . Ricordiamo inoltre a tutti che siamo già all'opera per il prossimo Bazaar che, come sempre, si svolgerà l'ultima domenica di novembre".

"Siamo grati alle organizzatrici per l’impegno e la sensibilità con cui portano avanti la loro attività di volontariato - aggiunge il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti -. Il lavoro da loro svolto rappresenta una fondamentale risorsa per l'intera comunità".