Divertimento puro alla piscina naturale, ma occhio a furti e meduse

Golfo dei Poeti - E' il grande giorno della 'Piscina naturale', l'immancabile appuntamento con la nuotata libera nel canale di Porto Venere. Con il passaggio per l'occasione interdetto alle imbarcazioni, i bagnanti dovranno fare attenzione esclusivamente alle meduse viola che si trovano in acqua e tenere sempre sotto controllo i propri effetti personali incustoditi sugli scogli visto che in passato si sono verificati spiacevoli episodi di furti.

Anche quest'anno ovviamente non mancherà l'animazione con i dj Luca Giorgi, Joe Mazzola, Luca Pedonese, Fabio Erre e Biba deejay di Radio Nostalgia e anche due artisti internazionali Mouth Water e i Broswave che si alterneranno in consolle. Ma ci saranno anche altri artisti locali come Limbrunire e Mvrte oltre al corpo di ballo degli Onirica e il percussionista Pier Fracassa che affiancheranno la voce dell'evento Andrea Secci.