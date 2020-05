Dillinger è morto, ora anche Piccoli. Quel finale in Grotta Byron

Golfo dei Poeti - Se ne è andato a 94 anni l'attore francese Michel Piccoli. Diretto da alcuni dei più apprezzati e originali cineasti del Novecento – da Bunuel a Godard, da Ferreri a Carax, dopo per fare qualche nome -, si è spento il 12 maggio, ma la famiglia ha deciso di aspettare qualche giorno per diffondere la notizia. Il sodalizio con Marco Ferreri, maestro di fantasia, ironia e intelligente irriverenza, lo portò anche a farsi un tuffo in Grotta Byron. E già, perché è proprio nelle acque di Porto Venere che si conclude Dillinger è morto (1969), presentato in concorso al 22mo Festival di Cannes e diventato negli anni un vero cult.