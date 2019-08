David Riondino porta Astolfo sulla luna alla villa del Varignano

Golfo dei Poeti - La quarta edizione del “Portus Lunae Art Festival”, prodotto da Teatro Pubblico Ligure a STAR con la direzione artistica di Sergio Maifredi e dedicato quest’anno alla Luna, si arricchisce di un appuntamento fuori programma con uno spettacolo nuovo. Domenica 11 agosto alle ore 21, l’area archeologica della Villa romana del Varignano a Portovenere – Le Grazie (La Spezia) ospita David Riondino, protagonista di Astolfo sulla luna ed altri viaggi fantastici nei poemi cavallereschi. Lo spettacolo è preceduto alle ore 20 dalla visita guidata al sito archeologico, condotta dall’archeologa Marcella Mancusi, direttore del Museo archeologico nazionale e area archeologica di Luni.



I poemi cavallereschi sono avvincenti come romanzi d’avventura, resi veloci dai versi che li rendono perfetti per essere detti a voce alta e aperti a qualunque fantasia, persino che i protagonisti finiscano sulla luna. Una partenza perfetta per David Riondino, ironico cantastorie e verseggiatore all’improvviso con la sua chitarra, che percorre i principali poemi cavallereschi della letteratura italiana, scegliendo i punti in cui sono descritti viaggi fantastici e dove si parla della luna, in onore di un Festival che in questa edizione celebra i cinquant’anni dal primo passo dell’umanità sul suo satellite. Si comincia con Orlando furioso di Ludovico Ariosto, che descrive il viaggio di Astolfo sulla luna in cerca del senno perduto del cavaliere Orlando. La follia esplosa dopo il tradimento di Angelica, distoglie Orlando dalla guerra contro i Mori. Astolfo per aiutare il paladino compie un viaggio memorabile: in sella all’ippogrifo raggiunge la luna, dove si raccoglie tutto ciò che si è perduto sulla terra, e tra tante ampolle trova quella che conserva il senno di Orlando. Luigi Pulci nel Morgante fa una parodia comica dei poemi cavallereschi, descrive la luna con l’espressione “del padellon del ciel la gran frittata” e mette al fianco di Orlando uno scudiero gigante con l’animo del fanciullo. Torquato Tasso ne La Gerusalemme liberata crea atmosferiche romantiche ante litteram con “l’alto silenzio fa la bianca luna” in un viaggio nel tempo, fino alla prima crociata condotta da Goffredo di Buglione. Tanti modi per vivere il fantastico attraverso la letteratura che ancora una volta torna alle sue origini, affidata all’oralità e al divertimento di chi ascolta.



Fra gli obiettivi di Teatro Pubblico Ligure c’è la valorizzazione dei luoghi d’autore attraverso la realizzazione di manifestazioni che, come questa, ne esaltino le radici culturali e ne diffondano la conoscenza, costruendo attorno ad esse una comunità sempre più consapevole delle proprie radici e della propria storia.





BIGLIETTERIA: Per gli spettacoli all’ingresso del sito archeologico, in via Luni 37 a Luni (pm-lig.museoluni@beniculturali.it). Biglietto intero 4 euro. Biglietto ridotto 2 euro. Biglietti agli spettacoli comprensivi dell’ingresso a Museo ed Area Archeologica. Si consiglia l’uso di calzature adeguate. Informazioni al numero 0187 66811. Oppure su www.luni.beniculturali.it, www.teatropubblicoligure.it