Dalla Catalunya a Fezzano, stasera Sergi Estella 'one man band'

Golfo dei Poeti - Sergi Estella ricerca sonorità folk blues rurali e questa sera sarà in concerto a Fezzano. A partire dalle 21.30, per la rassegna "Fezzano in Musica", organizzata dal Comune di Portovenere e OAC Open Air Concert, tocca all'artista one man band catalano. Non è semplice spiegare a parole il suo spettacolo: si esibisce infatti con strumenti musicali unici perchè interamente costruiti con ingegno da lui stesso: racchette da tennis, archi, padelle, scope, cigar box, stompbox, arco Diddley e altri strumenti assortiti che hanno qualcosa in comune: la qualità irripetibile del suono.

E la cosa più incredibile è che nei suoi concerti riesce a suonare tre o quattro strumenti contemporaneamente e



I suoi "attrezzi" sono tutti creati attraverso il riciclaggio di oggetti che per molti sembrerebbero rifiuti, ma Sergi le rianima e gli da voce e groove, trasformandoli in strumenti musicali. La sua musica ha diverse contaminazioni blues e rock. Sergi porterà con se in tour in Italia la sua Beer Cigar Box "chitarra per vino o birra", per brindare con voi nei suoi concerti. Non vi resta che portare un bicchiere e tanta voglia di ascoltare buona musica live.



https://www.youtube.com/watch?v=NOr2GSfcvDg

https://www.youtube.com/channel/UCi2IAeCXZrXwVIAFxw5AZjQ