Da marzo ci si potrà sposare nella Villa romana del Varignano

Golfo dei Poeti - La Villa romana del Varignano, sito archeologico statale della Direzione Regionale Musei Liguria (MIBACT) ha di recente siglato un accordo con il Comune di Porto Venere per la celebrazione di matrimoni e unioni civili.

Il sito conserva i resti di una villa romana, in origine affacciata sul mare, e quelli del più antico frantoio oleario della regione; sarà quindi possibile pronunciare il proprio sì in una cornice che unisce il valore culturale alla bellezza del paesaggio, un’insenatura racchiusa tra pendii collinari fitti di olivi.

Gli spazi destinati alle celebrazioni sono quello dell’antico frantoio (coperto da un’ampia tettoia), o del cortile all’ingresso e della relativa piana con gli olivi; in caso di maltempo è disponibile anche una soluzione al coperto, all’interno dell’ampia cisterna romana.



Per gli spazi all’aperto è prevista una capienza massima di 100 persone, che si dimezza nello spazio al chiuso. A seguito della normativa anti contagio da Covid-19 i numeri saranno ridotti: sono consentite 26 persone nella cisterna e potranno essere concordate quelle per gli spazi all’aperto.

Per l’utilizzo dell’area per la celebrazione di matrimoni e unioni civili è richiesto un versamento di 250 €, cifra che non subisce variazioni a seconda della residenza.

Vista la particolarità del sito, si invita ad effettuare preventivamente un sopralluogo (Via agli scavi romani, località Le Grazie - Porto Venere). Gli interessati possono verificare preventivamente la disponibilità dell’ufficiale celebrante rivolgendosi al Comune di Porto Venere recandosi presso l’Ufficio di Stato Civile, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (non è necessaria la prenotazione); in alternativa è possibile utilizzare i seguenti contatti: tel. 0187/794850, mail: demografici@comune.portovenere.sp.it.



Dopo tale passaggio, si potrà contattare la responsabile della Villa romana scrivendo a marcella.mancusi@beniculturali.it o telefonare allo 0187.669168 per verificare anche la disponibilità della struttura.