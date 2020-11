Covid e solidarietà, al via la racolta fondi per il Festival di Lerici

Golfo dei Poeti - Il Lerici Music Festival va in aiuto dei suoi artisti colpiti dalla crisi Covid, per non lasciare solo chi regala arte, gioia e cultura. Inizia oggi la raccolta fondi per il Lerici Music Festival - che si svolgerà dal 16 luglio all'8 agosto 2021 -, manifestazione dal profilo internazionale attenta a promuovere giovani talenti ed artisti di fama consolidata e che, per quasi un mese, trasformerà l'incantevole borgo di Lerici e il suo “Golfo dei poeti” in una comunità creativa che, grazie alla musica, vedrà abitanti, turisti e artisti uniti per la promozione della cultura. Sono 62 gli elementi dell’orchestra, 20 le serate in programma, oltre 3000 le persone previste come pubblico.



Questi i numeri del Festival che, sin da ora, vuole rappresentare un simbolo di speranza e ripartenza. Una realtà, quella di Lerici, che offre lavoro e visibilità a giovani talenti e professionisti affermati del mondo della musica. “Quello che vogliamo lanciare è un appello alla solidarietà al mondo della cultura, della musica e dello spettacolo dal vivo che è uno dei settori più colpiti dalla pandemia, in un momento in cui è fondamentale che lo spirito di comunità e di aiuto si concretizzi in azioni collettive”. Lo dichiara in una nota il Maestro Gianluca Marcianò, fondatore della kermesse ligure.

“La differenza tra suono e musica dipende da te” è il claim del crowdfunding per la quinta edizione del Festival. Nel concreto, ogni singolo cittadino potrà fare una donazione volontaria per sostenere l’orchestra di Lerici.



Per le donazioni ecco tutte le indicazioni:

Bonifico bancario

ASSOCIAZIONE SUONI DAL GOLFO

IBAN IT29K062304977200003572221

causale "nome, cognome, donazione orchestra Lerici 2021"

PAYPAL suonidalgolfo@gmail.com