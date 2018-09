Cortometraggi, animazione e fantasia al castello di Lerici

Golfo dei Poeti - Si terrà venerdì 5 ottobre alle ore 17 l’evento dal titolo “Dai cortometraggi d’animazione all’arte della pittura e della fotografia” presso il castello di Lerici. Un evento ideato e organizzato per Be Fantastic da Stefania Martinico, Simona Accettura e Katia La Galante

Un’esperienza davvero particolare, dove i bambini dai 6 anni in su potranno essere modelli di un set fotografico, con effetti Fantasy applicati e ritoccati da Simona Accettura, fotografa specializzata in elaborazioni digitali e colorazione di comics. Ogni partecipante potrà venire con un proprio costume fantasy o indossare uno dei diversi presenti sul set.

A seguire vi sarà la presentazione e proiezione di cortometraggi d’animazione per bambini e ragazzi e la realizzazione di elaborati pittorici dal tema Fantasy, ogni partecipante, attraverso il processo della fantasia potrà immaginare e realizzare un proprio quadro su cartone pressato, sarà quindi il momento della pittura del dialogo e dell’intrattenimento, genitori e figli potranno così vivere un pomeriggio all’interno del castello di Lerici totalmente Be Fantastic.

Per partecipare è richiesta la prenotazione al 320/7609559 entro mercoledì 3 ottobre. Durante i giorni dal 3 al 7 ottobre saranno in mostra presso i locali del castello di Lerici le fotografie di Simona Accettura e Gaia Fossati.