Contest fotografico con la Marina del Fezzano, in palio GoPro e palestra

Golfo dei Poeti - La Marina del Fezzano lancia il proprio contest fotografico e lo fa con una giuria d’eccezione!

”Riteniamo prioritario valorizzare le bellezze del nostro territorio - spiegano dalla Marina -. Per queste festività natalizie abbiamo deciso di organizzare un contest fotografico che ha come oggetto il borgo del Fezzano. Le luminarie che sono state installate dall’amministrazione valorizzano ancor di più la parte del paese che si affaccia sul mare. Raccontare questo scenario mozzafiato anche sui social network, attraverso la piattaforma Instagram, rappresenta una nuova occasione di promozione! Valorizzare l’esistente con una fotografia! Ci aspettiamo una grande partecipazione. Abbiamo messo in palio diversi premi… Un ringraziamento speciale lo facciamo alla giuria, composta da profili autorevoli e qualificati, professionisti e artisti di primo piano del nostro territorio.”



Regolamento Contest Fotografico:



Chi può partecipare? Tutti possono partecipare! E' sufficiente produrre una fotografia del paese illuminato.



Quando inizia il concorso? Venerdì 20 dicembre 2019 dalle ore 18:00 e termina lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 00:00.



Come si partecipa al concorso? Per partecipare al concorso bisogna scattare una foto, pubblicarla sul proprio profilo Instagram con l’hashtag #luminariefezzanotte e inviarla all’indirizzo mail (luminariefezzanotte@gmail.com) con gli estremi della pubblicazione. Ogni foto inviata via mail dovrà essere stata pubblicata sul profilo Instagram indicato. Il profilo dovrà essere pubblico affinchè la commissione possa verificare l’effettiva pubblicazione della foto. Pena esclusione della foto dal concorso.



Chi vince il contest? Vince chi ottiene più punti dalla giuria. La griglia di valutazione è composta in centesimi, si potrà quindi ottenere un punteggio da 1 a 100. Verrà valutata la qualità della foto, l’impatto emozionale che questa crea e l’originalità.



Quali sono i premi a disposizione? Il vincitore si aggiudicherà una GO-PRO

Il secondo classificato si aggiudicherà un paio di Apple AirPods.

Il terzo classificato riceverà un abbonamento omaggio da utilizzare presso la palestra della Marina del Fezzano.



Per tutti i partecipanti al concorso verrà messa in palio, ad estrazione, una giornata per due persone in barca a vela presso la struttura Scuola di Mare Santa Teresa.



Da chi è composta la giuria? Federica Tavilla, Igo Salvadori, Matteo Bozzi, Francesco Vaccarone, Giuliano Tomaino, Claudia Sorrentino, Davide Marcesini, Giordano Benacci.



Quando verrà decretato il vincitore? Entro mercoledì 22 gennaio 2020 verrà resa pubblica la classifica dei partecipanti.