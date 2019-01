Come si vive sul Vespucci? Un reportage per scoprirlo

Una proiezione a Lerici racconta la trasversata Amburgo-La Rochelle.

Golfo dei Poeti - Il veliero Amerigo Vespucci sarà protagonista, mercoledì 16 gennaio, alle ore 18 al Castello di Lerici, di uno straordinario reportage girato a bordo durante la scorsa estate: "Al traverso di Dover. Con il Vespucci da Amburgo a La Rochelle”. Il reportage è stato realizzato dalla Radiotelevisione di Stato della Repubblica di San Marino, consociata Rai. Immagini uniche della navigazione nella Manica e della vita quotidiana di bordo, su quella che è stata definita " la nave più bella del mondo", raccontata dal suo equipaggio e dagli allievi della Accademia Navale di Livorno, durante un viaggio indimenticabile.



Il reportage è firmato da Carlo Romeo, Direttore Generale San Marino RTV, ed è a cura di Annamaria Sirotti con la fotografia di Cristian Torelli e la post produzione curata da Marco Alessandri. L'evento, organizzato dal Comune di Lerici in collaborazione con ANMI Lerici, sarà l'occasione per affacciarsi nell'affascinante mondo dell'imbarcazione della Marina Militare, costruita come nave scuola per l'addestramento degli allievi ufficiali dell'Accademia navale. L'evento è a ingresso libero.



"Un evento dedicato a uno dei velieri più belli al mondo, celebrato attraverso un video documentario che ne raccoglie stralci di vita quotidiana, attività di bordo e testimonianze dirette. Un'occasione unica per avvicinarsi all'affascinante mondo della Vespucci, osservata da un nuovo e inedito punto di vista", ha dichiarato oggi il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, nel corso della conferenza stampa organizzata alla sede lericina dei Marinai d'Italia, dove ha fatto gli onori di casa il presidente Carlo Moracchioli.



"Un documentario - ha aggiunto Graziella Salvato, Capo Comp. Energia e Ufficiale PI Amerigo Vespucci - che racconta la vita di chi è iscritto all'Accademia navale di Livorno, quindi per la prima volta a bordo per la campagna di istruzione, sia da chi fa parte da più tempo dell'equipaggio della nave più bella del mondo".



"Con Lerici e il suo sindaco c'è un rapporto di amicizia - ha osservato il direttore Romeo -, qua, al castello, ho presentato quindici anni fa il mio primo libro sul mare, che andò molto bene. Appuntamento mercoledì con immagini e storie straordinarie. Positivo il fatto che il reportage venga proposto in un luogo, Lerici, dove la Vespucci è di casa".



Prezioso finale con aneddoti e ricordi dell'inossidabile ammiraglio Luigi Romani, che dal taschino ha estratto racconti di settant'anni fa e un paio di foto della Vespucci in navigazione nel Tirreno datate 1948.