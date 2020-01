Golfo dei Poeti - Appuntamento alle Grazie come ogni giorno d'apertura di un nuovo anno per un evento speciale: il cimento di Ria. L'undicesima edizione si è tenuta questa mattina alle 12 con il sole in faccia e una temperatura non esattamente per cuori pavidi ma la... tradizione è stata rispettata. Una quarantina gli "eroi" che hanno sfidato i mali di stagione e Babbo Natale ad aprire le danze con il tuffo inaugurale cui sono seguiti tutti gli altri, anche delle cosiddette nuove leve del paese. Il tutto davanti a tantissima gente.