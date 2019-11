Chiara Jerì e Andrea Barsali in concerto

Golfo dei Poeti - Sabato 23 novembre, a partire dalle 20, nuovo appuntamento con le serate di “Incontri d'autore” con degustazione al ristorante "O chi o a cà toa" di Fezzano. Protagonista il duo formato da Chiara Jerì e Andrea Barsali. Menù degustazione a sorpresa di piatti di mare e terra, un percorso gastronomico di tradizione e innovazione legato al territorio. Sul palco Chiara Jerì, cantautrice “con l'anima sulle labbra” e Andrea Barsali, il sostegno, l’armonia, colui che rende possibile l’imprescindibile legame tra musica e parole. Il duo propone brani originali tratti dal loro album intitolato “Mezzanota” e altri brani tratti dall’ampio repertorio della canzone d’autore sapientemente riarrangiati da Barsali e reinterpretati da Chiara Jerì con la sua innata eleganza (Piero Ciampi, Fabrizio De André, Francesco De Gregori e tanti altri). Per info e prenotazioni anche via sms: 3284688876.



Chiara Jerì è una cantautrice “con l'anima sulle labbra”, dopo essere stata ospite di Enrico Nascimbeni del tour "Male di amare" la Jerì è insignita del premio "Un notturno per Faber" nel 2009, con il brano "Notturno dalle parole scomposte". Pubblica in quello stesso anno il disco “Mobile identità”, una sorta di diario emotivo in musica in cui svela le sue grandi doti di interprete, coadiuvata da un folto gruppo di collaboratori tra cui spicca Maurizio di Tollo, autore di parte dei testi e delle musiche inediti che lo compongono. Nel 2013, nella forma raffinata e minimale del duo acustico chitarra e voce, pubblica il nuovo album di inediti “Mezzanota”, col chitarrista Andrea Barsali, ristampato l'anno seguente e del quale Chiara è autrice dei testi. Chiara Jerì sta attualmente lavorando al suo nuovo album dal titolo “Storie di Nanda” che vede la partecipazione straordinaria di Cristiano Angelini in qualità di ospite d’onore (vincitore della Targa Tenco 2011 come miglior opera prima con l'album “L’ombra della mosca”).



Andrea Barsali nato a Pontedera (PI) è un chitarrista trasversale nei generi, con un bagaglio di esperienze che spazia dalla musica classica al rock, dal folk al pop cimentandosi in numerosi repertori. Questa sua duttilità nel corso degli anni lo ha portato ad avere importanti collaborazioni, tra le quali spicca quella con Andrea Bocelli, iniziata a maggio del 2011 e che lo vede presente nei concerti europei ed extraeuropei. Sempre nel 2011 inizia una stretta collaborazione con la cantautrice Chiara Jerì con cui promuove, in versione “chitarra classica e voce”, il disco “Mobile Identità”. Barsali ha curato gli arrangiamenti e suonato nel nuovo album intitolato “Mezzanota” del 2013, realizzato voce e chitarra.