Castelli, vele, pesce, uomo: la sintesi scolpita del Golfo

Golfo dei Poeti - La scultura donata dall’artista Carlo Bacci al Comune di Lerici è stata posata stamani nell’area verde della rotatoria di Bagnara, alla porta 'occidentale' del territorio lericino. 'Forma Golfo dei Poeti' - questo il nome dell’opera (qui l'anticipazione dello scorso autunno) - è la sintesi materiale del legame indissolubile che unisce l’artista al territorio lericino, dove è nato e ha sempre vissuto.

“L’opera ha un respiro verticale, a testimonianza degli spazi angusti offerti da una terra magnifica ma faticosa e difficile come la Liguria – spiega l’artista -. Il materiale scelto è del luogo, duro e resistente: bardiglio e grigio di Biassa. Quest'ultimo è stato utilizzato per la parte della scultura lasciata grezza, che rappresenta il carattere del luogo e di chi lo abita. È il ritratto del mio Golfo in scultura, dedicato ai suoi poeti”.

Nella scultura sono presenti i simboli del golfo: la silhouette dei due castelli che dominano la baia, le vele, il pesce, l’uomo.



“E’ un orgoglio dare spazio ad artisti locali, che grazie alla loro creatività e profonda conoscenza dei nostri luoghi sanno donare, come nessun altro, prestigio al territorio attraverso le loro opere. La scultura di Carlo Bacci va ad arricchire un nuovo punto strategico del nostro Comune: dopo il punto di accesso a Lerici, da oggi anche quello di San Terenzo è valorizzato da un’opera di grande pregio, capace di trasmettere emozioni uniche”, il commento del vice sindaco Lisa Saisi, intervenuta stamani assieme all'assessore Marco Russo. A dar forma all'idea dell'artista, fornendo e lavorando il materiale e curando l'installazione della scultura, è stata la Demetra srl Italia, timonata da Attilio Bencaster, anch'egli presente all'inaugurazione odierna. Entro il fine settimana l'area in cui è stata posizionata l'opera, ora spoglia viste le operazioni di installazione, sarà coperta da manto erboso e piante di rosmarino. Sarà altresì studiato un sistema di illuminazione che valorizzerà 'Forma Golfo dei Poeti' nelle ore notturne.