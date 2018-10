Carol Ann Duffy ieri la premiazione al Lerici Pea

Golfo dei Poeti - Si è svolta ieri sera nella suggestiva sede di Villa Marigola a San Terenzo la premiazione di Carol Ann Duffy, Premio Lerici Pea Golfo dei Poeti 2018 “alla Carriera”. A premiare Duffy – “Poet Laureate” del Regno Unito, uno dei più grandi e più popolari poeti del nostro tempo e certamente la voce più autorevole e rappresentativa della poesia contemporanea in Gran Bretagna – sono stati il Sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e l’ambasciatore Britannico in Italia Jill Morris. Il numerosissimo pubblico presente in sala ha potuto ascoltare le poesie di Duffy lette in versione originale dalla poetessa e in lingua italiana dalla celebre attrice Lella Costa. Dopo memorabili premiati come Mario Luzi, Attilio Bertolucci, Edoardo Sanguineti, Adonis, Cees Nooteboom, Milo De Angelis e molti altri, è dunque la poetessa scozzese ad essere entrata nella storia del Premio Lerici Pea - Golfo dei Poeti, giunto quest’anno alla sua 64esima edizione e realizzato grazie al sostegno di Fondazione Carispezia e Crédit Agricole Carispezia, con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Lerici e con il contributo delle aziende sponsor Euroguarco, Sepor, Sernav, Spigas. «Carol Ann Duffy – si legge nella motivazione della giuria - è uno dei principali e più popolari poeti del nostro tempo. La sua poesia non fa sconti, affronta con vigore temi privati e pubblici, con grande capacità comunicativa ma senza rinunciare a quello che resta il segreto della poesia, la sua dimensione intima e raccolta. Felicità e dolore, amore e distacco, ma anche il cantico delle creature sempre più in pericolo nel nostro mondo autoreferenziale ed egoistico. Di tutto questo, parla con passione della condizione della donna e di tutti, in maniera che ci fa riscoprire la giusta passione e indignazione, senza retorica ma con gli strumenti di un’arte consumata sostenuta sempre dall’urgenza di comunicare. Il suo inglese sfodera tutte le ricchezze e suggestioni di una suprema tradizione lirica riversandole sulla modernità più minuta e riaffermando il ruolo centrale della poesia come solidarietà nella società e nella vita».



Carol Ann Duffy, nata a Glasgow nel 1955 da una famiglia irlandese e cresciuta in Inghilterra, vive da molti anni a Manchester dove è creative director della Writing School alla Manchester Metropolitan University. Le sue raccolte poetiche - da Standing Female Nude (1985) a The Bees (2011) - hanno ricevuto i principali premi e riconoscimenti, sono amate da un ampio pubblico di lettori e sono oggetto di studio nelle scuole. È inoltre autrice di teatro e fortunate antologie e poesie per l’infanzia (La giovane più vecchia del mondo, EL, Trieste 2001; L’infanzia rubata e altre fiabe oscure, Fabbri, Milano 2006). Dal 2009 Carol Ann Duffy è “Poeta laureato” del Regno Unito, prima donna e scozzese.



In Italia è stata tempestivamente apprezzata e tradotta, a partire dalla raccolta La moglie del mondo (Le Lettere, Firenze 2002), cui sono seguite, sempre a cura di Giorgia Sensi e Andrea Sirotti, La donna sulla luna (Poesie Scelte, 2011) e Le api (2014). Bernardino Nera e Floriana Marinzuli hanno curato la sequenza d’amore Estasi (Del Vecchio editore, Roma 2008) e Lo splendore del tempio (Crocetti, Milano 2011). Per il centenario della Grande Guerra Carol Ann Duffy ha curato l’antologia 1914: Poetry Remembers. Il suo più recente lavoro teatrale, rappresentato a Londra al National Theatre, è My Country, un montaggio interlocutorio di interviste sulla Brexit.



Dopo il Premio Lerici Pea “alla Carriera”, il prossimo appuntamento sarà quello del “Premio Lerici Pea Liguri Nel Mondo”, in programma a Genova il 19 ottobre. Sarà premiato Giuseppe Scognamiglio, Ambasciatore d’Italia Al Kuwait.