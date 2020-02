Beppe Mecconi e "Gli ultimi del mondo" mietono successi in Europa

Golfo dei Poeti - Esattamente un anno fa, presso il Parlamento europeo di Bruxelles, era esposta – per volontà dell’eurodeputato Brando Benifei - la mostra dedicata alle otto graphic novel vincitrici del concorso nazionale “Gli ultimi del mondo” dedicate da autori under 25 ai minori migranti non accompagnati.

Il concorso, ideato e realizzato da Beppe Mecconi, era nato l’anno precedente grazie al Centro Commerciale La Fabbrica di Santo Stefano di Magra, al Premio Montale fuori di casa, e alla casa editrice Töpffer.



Dopo quell’importante riconoscimento, la direzione di Cushman & Wakefield – società di gestione de La Fabbrica, commissionò un cortometraggio in inglese, dedicato al progetto Ultimi del Mondo, con il quale partecipare al “Icsc Solal Marketing Award 2019”, competizione annuale che premia i migliori progetti di marketing e comunicazione realizzati da centri commerciali in tutta Europa.

Il breve filmato, diretto da Mecconi e montato da Walter Bilotta, fu portato in concorso e ottenne l’Honoree certificate, praticamente il terzo premio.



Sia l’esposizione all’Europarlamento sia l’importanza del premio ottenuto a Londra, in competizione con altre decine e decine di “corti” provenienti da tutta Europa, avvalorano la validità del progetto “Gli ultimi del mondo” e ancora una volta le capacità della provincia spezzina.