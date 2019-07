Benny Benack III al Parco Shelley con un tributo a Nat King Cole

Golfo dei Poeti - Mercoledì 24 luglio il Festival Internazionale del Jazz della Spezia si sposta a San Terenzo (Lerici), nel segno di Nat King Cole. Alle 21, presso il Parco di Villa Magni Shelley, il giovane e fenomenale cantante italo-americano di Pittsburgh, Benny Benack III, presenta un programma dedicato al grande Nat King Cole a cento anni dalla nascita.

Proprio come Nat King Cole, Benack nasce strumentista. Cole suonava benissimo il piano prima di concentrarsi sulla vocalità mentre Benack è un eccellente trombettista che si è rivelato un altrettanto eccellente cantante. Si inserisce nella grande tradizione della vocalità italo americana da Sinatra a Dean Martin a Michael Bublè. Accompagnato da una strepitosa all star band con Andy Farber al sax, Lucio Ferrara alla chitarra, Patrick Boman al contrabasso e Luca Santaniello alla batteria.



Per raggiungere il luogo del concerto avrebbe dovuto essere attivo un servizio di trasporto via mare gratuito dalla Spezia, ma, ne dà notizia ()QUI il Comune della Spezia, il servizio non sarà attivo.



Ingresso libero