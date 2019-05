Arriva a Lerici il format “Il Tenco ascolta”

Una band di fama nazionale si esibirà in una performance esclusiva.

Golfo dei Poeti - Il prossimo 5 luglio, alle 21 in Rotonda Vassallo, arriva “Il Tenco Ascolta”, il format ideato dal celebre Club Tenco, nato a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati per promuovere esostenere la cosiddetta “canzone d’autore”, ossia la canzone di qualità. L’evento rappresenta un’importante occasione per i cantautori emergenti di esibirsi e di incontrare il famoso Club, che selezionerà gli artisti più interessanti non prima di aver ascoltato il materiale inviato a iltencoascoltalerici@gmail.com (termine 02/06/2019).



Non è un contest, non ci sono vincitori. Alcuni degli artisti che parteciperanno saranno però invitati a partecipare al “Premio Tenco”, la rassegna della canzone d’autore di Sanremo e ad altre iniziative promosse dal Club. Ospite di eccezione della serata, a ingresso gratuito e presentata dallo storico volto del “Tenco” Antonio Silva, una band di fama nazionale che saluterà Lerici con una performance esclusiva. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Lerici, STL, Regione Liguria, con la partnership di Spigas Clienti, la collaborazione di Spezzino Vero e la media partnership di Radio Nostalgia.