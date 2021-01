Approda in tv il documentario sul Rex e la sua leggenda

Golfo dei Poeti - Non potranno mancare Lerici e il suo illustre figlio Francesco Tarabotto nel documentario Transatlantico Rex. Nave 206 (2017), di Maurizio Sciarra, che andrà in onda domani sera, in prima visione Tv, su Rai Storia, ore 21.10. Un'opera che ripercorre la vicenda di una vera e propria leggenda della marineria italiana, la nave che ha rivoluzionato il modo di viaggiare per mare, aprendo la strada al moderno concetto di crociera. E che, condotta dal comandante Tarabotto, nel 1933 si aggiudicò il Nastro Azzurro per la più veloce traversata dell'Atlantico – 4 giorni, 13 ore e 58 minuti -, da Genova a New York. Una storia, quella dipinta da Sciarra, indagata attraverso testimonianze dirette e racconti di esperti e appassionati (tra cui membri della Marittima, storica società di cui Tarabotto era socio) che permettono di ricostruire la storia del transatlantico; una storia tanto luminosa, quanto breve: appena una dozzina d'anni, dal primo viaggio datato 1932, piena era fascista, all’affondamento per mano degli alleati nel 1944. Il tutto destinando ovviamente doverosa attenzione all’eco del suo mito, alla sua influenza nel costume italiano. Un esempio su tutti, la suggestiva scena del passaggio del Rex in Amarcord (1973) di Federico Fellini.