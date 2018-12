Apertura straordinaria della Villa romana del Varignano col Teatro Pubblico Ligure

Prima le visite guidate poi l'iniziativa culturale affidata all'attore e musicista Andrea Nicolini con la sua fisarmonica. Chiuderà il pranzo con l'offerta di pane e olio a tutti.

Golfo dei Poeti - Un filo d’olio alla Villa romana del Varignano, nell’Anno europeo del patrimonio culturale e dell’Anno internazionale del cibo italiano nel mondo. Domenica 16 dicembre apertura straordinaria del sito archeologico de Le Grazie, per celebrare uno dei più antichi siti del Mediterraneo dove ancora sono vive le vestigia di una cultura olearia millenaria. L’appuntamento è cura di Teatro Pubblico Ligure, Mibac – Polo Museale della Liguria, Comune di Portovenere e STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, con il sostegno della Regione Liguria. L’appuntamento rientra nel progetto STAR – Sistema Teatri Romani Antichi, ideato da Teatro Pubblico Ligure e nato in accordo con i Poli Museali Italiani, le Regioni ed il Ministero dei Beni Culturali al fine di promuovere il patrimonio archeologico che si affaccia sul Mediterraneo attraverso spettacoli ed eventi. Il progetto STAR ha contribuito concretamente all’aumento dei visitatori nei siti archeologici e in Liguria comprende Luni, Portovenere, Ameglia, Chiavari, Albenga, Albisola Superiore, ma in Italia ha toccato luoghi straordinari come Segesta e Fiesole.



Alle 10 e alle 11 sono in programma due visite guidate alla Villa Romana del Varignano, ai mosaici, alla cisterna e al torcularium del I secolo a. C. Le visite sono curate da Marcella Mancusi, archeologa e direttore del sito archeologico Villa Romana del Varignano Vecchio, che tra l’altro ospita abitualmente Frantoi dell’Arte, altra iniziativa di Teatro Pubblico Ligure. Alle 12 si prosegue con "Un filo d’olio. Parole e musica dal Mediterraneo". Da Aristotele a Montale di cui è interprete l’attore e musicista Andrea Nicolini con la sua fisarmonica. L’appuntamento si chiude alle 13 con l’offerta di pane e olio a tutti i partecipanti. Nicolini è attore, ma anche compositore e regista. Diplomato alla Scuola di recitazione della Teatro di Genova, ha lavorato con grandi registi e attori Peter Stein, Mathias Langhof, Benno Besson, Alfredo Arias, Valerio Binasco, Gabriele Lavia, Krzsisztof Zanussi, Franco Branciaroli, Mariangela Melato, Lina Sastri,Maddalena Crippa, Monica Guerritore, Mariano Rigillo, Nanni Garella, Sergio Maifredi, Gianfranco De Bosio, Marco Sciccaluga, Jurij Ferrini, Elisabetta Pozzi e molti altri.



La villa romana si trova in via Varignano vecchio a Le Grazie, località di Portovenere in provincia della Spezia. Per prenotazioni e informazioni telefonare ai numeri 0187 790307 e 329 0540950 o collegarsi al sito internet www.teatropubblicoligure.it. Info biglietti: interi 3 euro, gratis fino a 18 anni, ridotti 1,5 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni.