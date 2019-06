Aperitivo con i fiati del "Puccini" al Palmaria Restaurant

Golfo dei Poeti - Trio di fiati per la prima delle due serate dedicate alla #musicaclassica, sulla più bella terrazza del Golfo dei Poeti a Portovenere. Terrazza Venus Bar e Palmaria Restaurant vi aspettano per una incredibile serata.



4 Luglio ore 19:00- Aperitivo & Dinner

In compagnia di Ruinart Champagne



Conservatorio Puccini la spezia

Niccolo' Sergi: Fagotto

Rita Maggiani: Flauto

Veronica Nosei: Clarinetto



Programma:

E. Walckiers - Trio n. 3 op. 12

W. A. Mozart - duetti da “Zwölf Duos für zwei Hörner” KV 487

C. Kummer - Duo n. 1 op. 46

L. van Beethoven - Duo n. 3 Woo. 27

W. A. Mozart - Divertimento n. 1 KV 439b



Concerto > 19:00-20:00



**Aperitivo

Ostriche di La Spezia

Insalatina di Polpo e Pesto

Tartare di Ricciola



In abbinamento, degustazione:

Champagne R de Ruinart Rose'

15€



**Dinner

Tartare di Ombrina e il suo gazpacho al cocco e al lime

Pacchero "Morelli" al profumo di riccio di mare e gambero rosso

Cannolo alla ligure



In abbinamento, degustazione:

Champagne R de Ruinart Brut

Pinot Noir,Chardonnay, Pinot Meunier

55€





Per prenotazioni:

+39 0187 790570

info@palmariarestaurant.com

www.palmariarestaurant.com