Annullati Mister T-Bone a Lerici e Palco Parlante a Sarzana, salta anche la Rievocazione

Golfo dei Poeti - La presentazione del progetto “Operação Trópico”di Mister T-Bone prevista per questa sera alla Baracchetta di Lerici a partire dalle 22 è stata annullata a causa dell'annunciata ondata di maltempo. L'evento verrà riproposto il 31 agosto.

Anche la serata "Palco parlante" prevista in Via Landinelli a Sarzana è stata rinviata a causa del maltempo. L'evento verrà riproposto nel mese di settembre.

Notizie infauste anche per gli amanti dei tuffi nel passato: vista l'allerta meteo, per ragioni di sicurezza stasera a Santo Stefano niente rievocazione dell'antico mercato sulla Francigena e del corteo storico.