Andromaca, un classico della drammaturgia all'Astoria

La rassegna dell'associazione gli Scarti sbarca a Lerici con uno spettacolo rivisto in chiave moderna dai Sacchi di Sabbia.

Golfo dei Poeti - Grande appuntamento giovedì 11 aprile attende il pubblico di Fuori Luogo, percorsi teatrali nel presente progetto dell'Associazione Gli Scarti in partnership con Balletto Civile, associazione Scena Madre e CasArsA Teatro e in collaborazione con i Comuni della Spezia, Lerici, Sarzana e Santo Stefano di Magra.



A debuttare al Teatro Astoria di Lerici (sarà attivo un servizio bus navetta da La Spezia.

Partenza da La Spezia con 2 imbarchi: ore 20.00 Piazza Chiodo e ore 20.30 Parcheggio Megacine. Ritorno da Lerici al termine dello spettacolo a La Spezia - Parcheggio Megacine e Piazza Chiodo. Prenotazione obbligatoria al 375-5714205) sarà Andromaca, uno spettacolo di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia, di nuovo insieme dopo Dialoghi degli Dei in un classico dell’antichità che esplora i confini tra comico e tragico, produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi in co-produzione con I sacchi di sabbia e il sostegno della Regione Toscana.



Un testo decisamente anomalo nella produzione euripidea in cui non vi si staglia alcun protagonista, nessun dio compare, come pure nessun “eroe tragico”: il mondo, svuotato di presenze eccezionali, sembra ospitare solo uomini incapaci di decidere del proprio destino. Le speranze si alternano alle tragiche disillusioni, in una danza meccanica, così macabra e spietata da sembrare comica.



Approfittando dell’assenza da casa di Neottolemo, in viaggio al tempio di Apollo, tra i membri della sua famiglia si accende una lite furibonda: la giovane moglie Ermione è gelosa della schiava Andromaca, con cui Neottolemo ha generato un figlio, e vuole ad ogni costo uccidere lei e il bambino. Il padre Menelao, giunto espressamente da Sparta, è deciso ad aiutare la figlia nel suo progetto di vendetta, così come Peleo - padre di Achille e nonno di Neottolemo – è deciso a fermarla. Andromaca trova rifugio presso l’altare di Tetide, e lì, aggrappata alla statua della Dea, prende tempo in attesa del ritorno dell’amante.

Neottolemo – il grande assente – è centro e causa dei vari scontri che animeranno la vicenda: ogni personaggio fa scelte decisive per la propria vita, convinto che al suo ritorno il signore farà giustizia. Ma, alla fine un messaggero racconta un fatto orribile: Neottolemo è morto subito dopo essere partito, prima ancora che ogni disputa e discussione avesse inizio.



Teatro Astoria, via Nino Gerini 40 – Lerici



Info: Centro Dialma Ruggiero, Via C. Monteverdi 117, La Spezia 375-57 14 205 / 0187-713264 prenotazioni@fuoriluogoteatro.it

Prezzi: Studenti scuole superiori: 5€ - Under 30: 10€ - Iscritti Scarti Factory: 8€

Intero: 15€

Carnet 8 spettacoli Fuori Luogo* Studenti scuole superiori: 35€ - Under 30: 64€ - Intero: 80€



