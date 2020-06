Al via i servizi estivi di Lerici

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici dà ufficialmente il via ai servizi estivi rivolti ai più piccoli. Sport, giochi acquatici e momenti di socializzazione all’aria aperta saranno le caratteristiche delle tante attività previste per questa stagione estiva.

“Sono molto contenta che, nonostante la fitta rete di normative in vigore, siamo riusciti a offrire sul territorio comunale un importante sostegno alle famiglie e ai loro bimbi, dando l’opportunità di far loro trascorrere ore di socialità in maniera costruttiva, nel rispetto delle normative ma anche del diritto dei bimbi di rivedersi e approcciarsi a questa nuova normalità - commenta l’assessore all’Istruzione, Laura Toracca -. Le iniziative proposte consentiranno ai partecipanti di svolgere attività ludico-sportive sia in acqua che immersi nel verde. La finalità perseguita è quella di ripristinare le condizioni necessarie per l’esercizio del diritto alla socialità e al gioco, oltre i confini della dimensione domestica familiare, facendo fronte, allo stesso tempo, alle esigenze lavorative delle famiglie”.

Educatori esperti accompagneranno i più piccoli in percorsi diversificati, alla scoperta di nuove esperienze, pensate a seconda delle diverse fasce d’età.



Nello specifico:

Balena Blu: dal 22 giugno al 7 agosto 2020 (7 settimane)

Il servizio estivo, organizzato dal Comune di Lerici in collaborazione con le piscine Cicci Rolla, si trasferisce quest’anno all’interno dell’impianto “Cicci Rolla”: i bimbi potranno accedere alla vasca da 50 mt, dove frequenteranno corsi di nuoto, pallanuoto e usufruiranno dello scivolo acquatico, e alla vasta area verde di circa 300 mq di cui gode la struttura. Qui saranno organizzati giochi a terra e allestiti tavoli, sedie e gazebo per pranzare all’aria aperta.

Il campus si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 14, e coinvolgerà un totale di 147 bambini, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, residenti nel Comune di Lerici.

Gli iscritti saranno suddivisi in gruppi di 21 partecipanti settimanali, seguiti da 3 operatori.

I posti saranno assegnati con la formazione di una graduatoria.

La partecipazione è gratuita per le categorie aventi diritto.



Educamp Coni Smart 2020: dal 29 giugno al 21 agosto 2020 (8 settimane)

Il parco e campo sportivo di Falconara ospiterà l’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Joy and Play a.s.d.

I partecipanti, di età compresa tra i 5 e 14 anni, avranno l’occasione di sperimentare numerose discipline sportive scoprendo, con insegnanti qualificati, l’attività motoria pre-sportiva e sportiva con criteri e metodologie adeguate allo sviluppo della persona e all’avviamento e orientamento allo sport.

Calcio, basket, tennis, beach tennis, tiro a segno, atletica, pallavolo, mountain bike, aikido, bocce, pallamano, baseball, rugby sono solo alcune delle discipline che i bambini potranno scoprire, accompagnati nel percorso da personale qualificato.

Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 17, e accoglierà fino a 55 bambini a settimana, per un totale complessivo di 440 partecipanti.

L’iniziativa accoglie partecipanti con disabilità, a cui sarà affiancato un educatore in rapporto di 1 a 1, che parteciperanno alle attività sportive insieme agli altri bambini.

Per info e iscrizioni: 3388826559 oppure info.educampsmartlerici@gmail.com.

Sarà data priorità di iscrizione ai residenti nel Comune di Lerici, agli ospiti delle strutture ricettive e ai titolari di seconde case.



Nido estivo Aquabalena: dal 29 giugno al 28 agosto 2020 (10 settimane)

La sede dell’asilo nido di Lerici Aquabalena ospiterà dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle 13, bimbi di età compresa tra i 0 e 3 anni, frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020 l’asilo nido Aquabalena e residenti nel Comune di Lerici.

Il servizio proporrà attività basate sul raggiungimento dell’autonomia nei vari ambiti di interesse, tra cui quello motorio, grafico/pittorico, di lettura e scoprendo le procedure di travaso di materiali solidi e liquidi.

Saranno disponibili, per ogni settimana, 10 posti che verranno assegnati con la formazione di una graduatoria.

La partecipazione è gratuita per le categorie aventi diritto.



Pesciolino blu: dal 29 giugno al 28 agosto 2020 (10 settimane)

La scuola dell’infanzia di San Terenzo ospiterà il servizio estivo, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle 13.

L’iniziativa si rivolge ai bambini di età compresa tra i 3 e 6 anni (se non hanno ancora frequentato il primo anno di scuola primaria) e ai soli bambini che durante l’anno scolastico hanno frequentato la sezione Primavera.

Saranno proposte attività sportive, ludico-ricreative, artistiche e molto altro.

Per ogni settimana saranno disponibili 10 posti, che saranno assegnati con la formazione di una graduatoria.

La partecipazione è gratuita per le categorie aventi diritto.



Educazione alla gioia: dal 29 giugno al 24 luglio 2020 (4 settimane)

Nella raccolta location di parco Shelley, il progetto si rivolge ai bimbi da 0 a 6 anni e propone attività specifiche per i più piccoli.

Gratuito, il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.

Le attività per i più piccoli si svolgeranno insieme a un genitore o a un adulto di riferimento.



Per info:

INFORMAZIONI: Ufficio Istruzione tel. 0187/960282 0187/960284 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12:00

Indirizzo e-mail: marusca.raggi@comune.lerici.sp.it daniela.cecchi@comune.lerici.sp.it