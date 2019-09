Al via 'Lerici legge il mare': domani Larsson, sabato il medico di Lampedusa Pietro Bartolo

Golfo dei Poeti - Conto alla rovescia per la partenza della IX edizione di 'Lerici legge il mare', la prima manifestazione in Italia dedicata alla letteratura e cultura marinare. La rassegna è promossa e organizzata dalla Società Marittima di Mutuo Soccorso, dal Comune di Leric, da S.T.L.e dalla libreria Ricci di La Spezia. Taglio del nastro domani, venerdì 6 settembre, in Piazza Garibaldi, alle 16.45. Tema di quest'anno: 'Il mare che unisce'.



Il programma completo



LERICI LEGGE IL MARE - MARE CHE UNISCE 6 - 7 - 8 Settembre 2019

"Riflessioni dal mare. A settembre un mare di libri in cui si riversano sogni comuni e segni di pace". Tutti gli incontri, salvo diversa indicazione, si tengono in Piazza Garibaldi e sono a ingresso gratuito.



VENERDÌ 6 Settembre

Ore 16:45 - PIAZZA GARIBALDI

Inaugurazione della rassegna, apertura della Libreria del Mare, arrivo delle barche.

Partecipano Leonardo Paoletti, Sindaco di Lerici; Bernardo Ratti, Curatore della rassegna e Presidente S.M.M.S; Riccardo Bini, Delegato Cultura Comune di Lerici; Loris Zanelli, Presidente S.T.L Lerici; Lucrezia Ricci, Libreria “Ricci”

Björn Larsson, ospite d’onore.



Ore 17:30 - CALATA MAZZINI

La “Regatina” per Piccoli lupi di mare organizzata da Circolo della Vela Erix e a seguire premiazione in Calata; attracco delle Vele latine. Coordina Alessando Mamino



Ore 17:30 - PIAZZA GARIBALDI

Inaugurazione mostre:

In collaborazione con ENEA: “Dinamiche di un’era”, “Agisci pure tu”

Fasi del restauro del gozzo a vela latina “Bianca” di Alberto Cavanna

Concorso Fotografico “Lerici Legge il Mare: I Sentieri sul Mare”- organizzato da Soc. Marittima - Avis Lerici. Curatore Vittorio Baudone



Ore 18:00 - 1284: LA BATTAGLIA DELLA MELORIA

Incontro storico con Antonio Musarra e Luca Lo Basso sulla battaglia navale più importante del Medioevo: la Battaglia della Meloria tra Genova e Pisa per il predominio del commercio e delle rotte nel Mediterraneo Occidentale.

Introduce Margherita Manfredi



Dalle 19:30 - APERIMUSCOLO IN BORGATA

Stuzzichini di mare alla Borgata Marinara



Ore 21:00 - DALLA SVEZIA IL GRANDE ROMANZIERE DI MARE

Un ritorno a Lerici. Björn Larsson, ospite d’onore della Rassegna, presenta il suo ultimo libro: La lettera di Gertrud , una storia di identità, di libertà e di scelta... e sul prezzo che a volte è necessario pagare per il diritto a questa scelta.

Una romanzo, oltre il mare, introdotto da Alberto Cavanna



SABATO 7 Settembre



Ore 8:30 - ORATORIO DI SAN ROCCO

Santa Messa per la Gente di Mare



Ore 10:00 - PONTILI D’IMBARCO

Imbarco sui velieri con gli autori.

Il programma dettagliato degli orari e delle modalità di imbarco è visibile sul retro Libri a bordo o presso la Libreria del Mare



Ore 11:00 - I SENTIERI SUL MARE

Premiazione Concorso fotografico “ Lerici Legge il Mare ” I Sentieri sul Mare (Indetto dalla Soc. Marittima di M.S. e Avis Lerici con il Patrocinio del Comune di Lerici)



Ore 11:00 - L’APE LIBRAIA

Piccoli Racconti di Mare - Laboratorio per bambini a cura di Alessandro Lana



Ore 11:15 - LA NUOVA OPERA DEL ROMANZIERE DI” BACICIO DO TIN”

Alberto Cavanna nel suo ultimo romanzo A tradimento racconta un dramma del nostro tempo: la storia di un uomo deluso dalle avversità della vita che trascorre le sue giornate isolato nell'ozio. Sollecitato dalla figlia, narra la storia dei suoi avi. Un viaggio di riconciliazione familiare con una drammatica presa di coscienza.

Introduce Björn Larsson



Ore 15:00 - SENTIERI MEDITERRANEI

Nella sua «Piccola filosofia di viaggio» L’odore del mare di Fabio Fiori, marinaio e girovago, ci racconta l'odore del mare attraverso una conversazione intima e quotidiana con l'acqua, il vento e la luce, fatta camminando sulle sue rive. Passeggiare lungo le rive del Mediterraneo è un modo semplice e libero di “navigare”...

Introduce Benedetta Aleotti



Ore 16:15 - STRATOPICO ARRIVO A LERICI !!!

Geronimo Stilton, il famoso giornalista dell’Isola dei Topi, arriva a Lerici per raccontare la sua ultima avventura: Missione Pirati - Viaggio nel Tempo 12

“A bordo del Botanix, la nuova Macchina del Tempo, visiteremo Mauritius nel 1608, dove verremo catturati da ferocissimi pirati; poi Venezia nel 1508, dove incontreremo il pittore Giorgione, e vivremo moltissime altre avventure mozzafiato!”

Lo accompagna Olga Tartarini



Ore 17:00 - TEATRINO KAMISHIBAI

Spazio dei piccoli - Il polpo e altre storie marinare - con Alessandro Lana



Ore 17:00 - PER UNA PEDAGOGIA NEL MARE

In mare le disabilità cessano di diventare un problema e si inseriscono a pieno titolo nelle differenze e nelle unicità di cui la natura è potente espressione.

Mauro Pandimiglio nel suo ultimo libro Modus Navigandi rintraccia e rilancia gli elementi di una pedagogia del mare, partendo da una sperimentazione di processi inclusivi.

Introduce Michela Ceccon



Ore 18:00 - “IL CAIMANO” e IL MITO “PRO RECCO”

Eraldo Pizzo, è il giocatore di pallanuoto più forte di tutti i tempi, una leggenda in tutto il mondo. Ha vinto tutto quello che c’era da vincere in ogni genere d’acqua: di mare, di piscina e anche di fiume. La sua è una vita da raccontare. Così come la storia del mito, la “Pro Recco”, la squadra più vincente di sempre. Lo farà a LLM con il giornalista Claudio Mangini presentando Caimani come me. Introduce Alessandro Manfredi



Ore 21:15 - UN MARE DI SOLIDARIETA’

Protagonista di “Fuocoammare” e Medico di Lampedusa, Responsabile delle prime visite dei migranti, sostenitore dell'accoglienza di immigrati e richiedenti asilo e della necessità di corridoi umanitari contro la tratta degli esseri umani, Pietro Bartolo, ci spiegherà, assieme all’ Ammiraglio Vittorio Alessandro, l’importanza di essere testimoni per non incorrere nell’incomprensione e cosa sta avvenendo nel Canale di Sicilia.

Dibattito condotto da Lucia Bellaspiga giornalista di Avvenire.

Presentazione del libro Le stelle di Lampedusa.

Durante l’incontro sarà consegnato al Dott. Bartolo il premio 2019 “Società Marittima alla Solidarietà in Mare”.



DOMENICA 8 Settembre



Ore 9:30 - TRA I SENTIERI NEL VERDE

XXX Marcia “Ludico - Motoria” - Organizza AVIS Lerici (iscrizioni ore 7:45 Piazza Bacigalupi). Tradizionale Marcia dell’ Avis tra il verde delle colline e l’azzurro del mare



Ore 10:00 - PONTILI D’IMBARCO

Imbarco sui velieri con gli autori.

Il programma dettagliato degli orari e delle modalità di imbarco è visibile sul retro Libri a bordo o presso la Libreria del Mare



Ore 10:00 - IL MARE E’ LA NOSTRA VITA E CI CHIEDE AIUTO

Franco Borgogno, giornalista, fotografo e guida naturalistica, aiuta a prendere coscienza del più grave e diffuso inquinamento moderno con un’uscita in barca per la raccolta, la rilevazione delle microplastiche nel golfo e campionamento con il manta trawl



Ore 11:00 - PROGETTO PERCORSI NEL BLU

Laboratorio di simulazione delle tecniche di Monitoraggio Costiero Biologico a cura di Erika Mioni e studenti del BIOTeam



Ore 11:00 - LABORATORIO “PLASTICHE - MICROPLASTICHE”

Osservazione e rilevamento di microplastiche a cura di Marinella Abbate (aff. ENEA)

Supporto per i Laboratori Elena Darosi - Paola Pescatori



Ore 11:00 - MARINAIO PER SEMPRE, STORIA DI UN GRANDE AMMIRAGLIO

Paolo Thaon di Revel è stato l'uomo che più di altri ha innovato e cambiato la Marina Militare Italiana; Pier Paolo Cervone in Thaon di Revel. Il Grande Ammiraglio ne racconta la vita: aiutante di campo di Re Vittorio Emanuele III, riceve il titolo del "Duca del Mare" e l'altissimo grado di Grande Ammiraglio, unico nella storia della Marina Militare Italiana. Introduce Ammiraglio Andrea Toscano



Dalle ore 12 alle 13:30 - SPAZIO DI MARE

Marinaresca per bambini con i Comandanti e i Nostromi della “Marittima” a cura di Alessandro Mamino ed Elmo Medusei

Le “Barche” della tradizione - Ne parlerà Giovanni Panella: dai “gozzetti genovesi” al Leudo “Nuovo Aiuto di Dio”. Parteciperà Mario Dentone con gli armatori ed equipaggi delle Vele Latine e dei Velieri. Introduce Marco Equi

Premiazione equipaggi Vele Latine



Ore 15:00 - dalla CALATA MAZZINI

Veleggiata Vele Latine . Una presenza tradizionale quella delle Vele Latine a Lerici, impreziosita quest’anno, oltre che da “Zigoela”, ospite fisso, dal Leudo di Sestri Levante “Nuovo Aiuto di Dio”



Ore 15:00 - PORTUS LUNAE , LA CITTA’ E IL PORTO DI LUNI

Annalisa Coviello introduce alla Città ed al Porto di Luni con una guida illustrata, Guida di Luni - Area archeologica della città romana di Luna, agile, con cartine e descrizione dei monumenti di quella che era considerata una “piccola Roma”. Un percorso tra mosaici, affreschi e reperti romani. Tavole esplicative sulla costruzione delle strade e sull’attività del Porto. Introduce Marco Greco



Ore 16:00 - PIRATI E PIRATESSE

Quali le ragioni che spinsero marinai a solcare i mari alla guida di ciurme di disperati con il fine di depredare navi e paesi? Quali gli Stati Europei nei Secoli XVII e XVIII che cercarono di contrastare (o, a volte, agevolare) questa piaga? E le donne, avevano un ruolo in questo fenomeno? Annamaria “Lilla” Mariotti cerca di spiegarlo con Storie di Pirati e Piratesse del XVIII Secolo. Introduce Laura Toracca



Ore 17:00 - LA SAGA DI “ELISA” CONTINUA

Dopo la trilogia di “Geppin” da Moneglia, siamo al secondo capitolo della saga di Elisa, la Capitana. Coraggio, tradimenti, battaglie sul mare. Elisa, donna forte, ha ormai acquisito fama e rispetto in un mondo, quello marinaro, maschile. Ma c’è chi vorrebbe la sua fine. Un altro avvincente romanzo, ambientato tra il mare aperto e il Porto di Genova, tra “baccan” e marinai, di Mario Dentone con La Capitana - L’Orgoglio del Mare. Introduce Mara Borzone



Ore 18:00 - 1914 , L’ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MARINA E IGIENE MARINARA DI GENOVA

Massimo Minella, giornalista, racconta accompagnato da musica, immagini d’epoca, video e dati tecnici, la straordinaria avveniristica “Esposizione” del 1914 a Genova, inaugurata da Vittorio Emanuele III. Dedicata al tema dell’igiene e dell’ innovazione fu un successo di tecnica e di promozione per l’Italia. Introduce Massimo Gualco



Ore 21:15 - Seminario: Gli Ecosistemi Marini. Il Mare ci chiede aiuto. Quali prospettive?

Franco Borgogno (aff. European Research Institute): “Ho seguito le plastiche dalle Alpi alla Liguria sino all’Artico”

Giuseppe Suaria (aff. Ismar CNR - Lerici): “Oceani di Plastica: navigazioni scientifiche dal Mediterraneo al Polo Sud”

Chiara Lombardi (aff. Enea): “Impatti ambientali del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini, il caso delle biocostruzioni”

Erika Mioni (aff. ISA 2 “2 Giugno”):”Il Progetto di Citizen Science, Percorsi nel Blu “ Best practices di Cittadinanza Globale nel monitoraggio costiero”

Introduce Marinella Abbate (aff. Enea)



Conclusioni IX Rassegna LERICI LEGGE IL MARE e saluti, Bernardo Ratti



LA NOSTRA FLOTTA



“Pandora”, “Zigoela”, “Nuovo Aiuto di Dio”, “Vele Latine”



MOSTRE e INIZIATIVE



Concorso fotografico Soc. Marittima - AVIS Lerici “Lerici Legge il Mare” - I sentieri sul Mare

La Battaglia della Meloria - Incontro sulla più grande battaglia navale del Medioevo

Un Mare di solidarietà - Incontro con Pietro Bartolo, Medico di Lampedusa e Vittorio Alessandro, Ammiraglio

La Vela Tradizionale - Incontro con Giovanni Panella

Mostre , Laboratori e Incontro su “Ambiente Marino” coordinate da Stefania Furia (aff. Enea)

Mostre, in collaborazione con ENEA, “Dinamiche di un’era”, “Agisci pure tu”

Dimostrazione di campionamento con il “manta trawl” di plastiche e microplastiche a bordo del Zigoela

Laboratorio di simulazione delle tecniche di monitoraggio costiero

Laboratorio Plastiche e microplastiche

Seminario sugli “ecosistemi marini: quali prospettive”

Mostra, Restauro del gozzo a vela latina “Bianca” di Alberto Cavanna

Veleggiata Vele Latine: “Sulla rotta dei Leudi”

Dimostrazione di “Pesto al Mortaio” con Alberto Imparato

Laboratori e Dimostrazioni - Coadiuvano Olga Tartarini, Paola Pescatori, Raffaella Biffignandi, Euro Puntelli, Doris Fresco, Elena Darosi