A cena con l'artista a Portovenere con Lorenzo Marcuccetti

Golfo dei Poeti - Al via il secondo appuntamento della rassegna "A cena con l’artista" l'incontro moderato dalla giornalista Maria Cristina Sabatini, sarà l'occasione per un evento esclusivo al Grand Hotel che si conferma hub culturale e punto di riferimento della Liguria.

Venerdì 12 aprile Lorenzo Marcuccetti presenterà Il popolo delle montagne splendenti, il primo romanzo della trilogia di Marcuccetti. Nel libro si racconta la storia che oppose Roma alle popolazioni apuane insediate in Versilia. Verità storica, rappresentazione di fantasia e la parte enogastronomica della serata in sposalizio perfetto.

L’evento è aperto al pubblico su prenotazione e fa parte della rassegna "a cena con l'artista" promossa dal Grand Hotel Portovenere. La serata in collaborazione con la Bottega del Panigaccio di Podenzana e la Cantina Belmesseri, si concluderà con la cena al Palmaria Restaurant e sarà scandita da un menù vicino alle tradizioni ma con uno sguardo attento alle innovazioni.



Il Grand Hotel Portovenere conta una lunga storia di eventi e attività con associazioni, soggetti e imprese del territorio, che sancisce l’importanza di una struttura che accoglie ogni anno ospiti da tutto il mondo.



Maria Cristina Sabatini anticipa così la serata: “ Lorenzo Marcuccetti raccontando la storia di Kara e degli altri protagonisti del "Popolo delle montagne splendenti" ambientata negli anni della terribile battaglia del "Saltus Marcius", offre ai lettori un viaggio alla scoperta della misteriosa popolazione dei Liguri Apuani. L'autore, grazie ad anni di studi appassionati, ci conduce nei luoghi dove hanno vissuto questi formidabili guerrieri, arricchendone la trama con pennellate di quotidianità. Tra le pagine del libro troviamo riferimenti anche all'alimentazione degli Apuani, nella quale spiccano le focaccine non lievitate di orzo, farro o segale cotte sui testi di creta, antenate degli attuali panigacci. Ottima quindi l'idea degli organizzatori di accompagnare la presentazione del libro ad una degustazione di prodotti del territorio, a ricordare che anche il cibo è tradizione e cultura".

Aneddoti, storie e curiosità sul cibo andranno quindi in scena il secondo venerdì di aprile, tra libri e companatico.