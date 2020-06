A Tellaro torna la "Notte romantica"

Golfo dei Poeti - Sabato 27 giugno torna a Tellaro l’appuntamento con il romanticismo, organizzato dal Comune di Lerici in collaborazione con l’associazione "I borghi più belli d'Italia".

A partire dalle ore 19:30 circa il borgo indosserà la sua veste più romantica per accogliere tutti gli innamorati, ma anche gli amanti di quella bellezza che ama nascondersi tra pietre antiche e scorci suggestivi.

“Tellaro torna a ospitare uno degli eventi più magici dell’estate – commenta l’assessore al Turismo, Luisa Nardone -. La Notte Romantica unisce virtualmente, in un’unica serata-evento, i Borghi più Belli d’Italia, presentandoli in una veste insolita. Tellaro si immergerà in un’atmosfera soffusa, a lume di candela, quasi sospesa nel tempo. Un appuntamento magico, da non perdere”.

In un'atmosfera raccolta sarà possibile gustare i menù a tema studiati per l’occasione dai piccoli ristorantini negli angoli e nelle piazze più suggestive del borgo.

Allo scoccare della mezzanotte, come in una favola, sotto la luna il minuto mozzafiato del bacio collettivo, mentre in cielo voleranno lanterne e centinaia di palloncini.

Tellaro sarà invasa dalle note romantiche di violini, viole, violoncelli, chitarre, marimbe e pianoforti.

Gli artisti che si accompagneranno questa notte romantica saranno:



Duo arpa e violino: Daniele Belluco arpa e Lucia Solferino voce e violino

Duo voce e pianoforte: Chiara Galeotti voce e Lorenzo Bertelloni pianoforte

Duo voce e chitarra: Marco Baruffetti voce e Lorenzo Pitanti chitarra



Accompagnerà la serata un contest evento Facebook dal nome “Notte Romantica 2020”: sarà creato, dal 17 giugno al 15 luglio, un evento sulla pagina Facebook dell’associazione “I borghi più belli d’Italia” nel quale tutti i partecipanti potranno condividere le foto e i video della Notte Romantica nel loro borgo. Gli autori ritenuti più originali e rappresentativi della serata saranno premiati con due Tom Tom e un cofanetto Smartbox dei Borghi più belli d’Italia.