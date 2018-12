A San Terenzo tutto pronto per il Natale subacqueo

La tradizionale manifestazione prenderà il via il 24 dicembre alle 23.10

Golfo dei Poeti - Con il patrocinio del Comune di Lerici e l’autorizzazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti Capitaneria di Porto della Spezia, Sala Culturale CarGià, insieme al Gruppo Sommozzatori Centro Nuoto Sub La Spezia, la Pubblica Assistenza Lerici e Pesca Sport di San Terenzo, organizzano la ventinovesima edizione del Natale Subacqueo, nelle acque entro diga, splendido specchio acqueo del Golfo dei Poeti, antistanti a San Terenzo. Nascerà quindi dalle acque, il Bambino Gesù ,“colui che porta la Pace nel mondo”.

Sarà sollevato dalle acque a sottolineare la rinascita dell’Umanità e sarà simbolo del valore cristiano della festa natalizia.



Afferma Ezia Di Capua organizzatrice per Sala CarGià: “Attraverso questa cerimonia, che desidere collocare la nascita del Bambino Gesù nelle acque antistanti San Terenzo, cerchiamo tutti insieme di ritrovare il senso del Natale, che ha un significato universale ma allo stesso tempo trasversale. È la festa dell’Uomo, di Gesù Cristo, ed insieme, come da tradizione antichissima, è la festa della Luce. Potremmo dire che è la festa dell’Uomo ridestato dalla Luce. Ogni Natale ci riporta nella dimensione storiografica e del rito collettivo che ravviva sulla terra luci e speranze, proprio nel periodo in cui le tenebre sono più lunghe per annunciare pace, serenità, armonia e la nascita del Redentore”.



La suggestiva cerimonia illuminata dalle fiaccole e la grande stella del gruppo Sommozzatori Centro Nuoto Sub avrà il suo culmine poco prima della mezzanotte. Sulla spiaggia verrà recitata la preghiera del subacqueo e verrà ricordata Carla Gallerini che per anni è stata promotrice, curatrice e sostenitrice dell’evento .

Di seguito il Bambinello, alla luce delle fiaccole, attraverserà il centro storico in processione, sino a raggiungere l’ingresso della Chiesa locale, sarà accompagnato all’interno da alcuni dei Sub che, lo deporranno nel Presepe. Poco prima della mezzanotte verrà celebrata la Santa Messa.