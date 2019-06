A Portovenere il mercoledì è ...musica lounge, d'ambiente, da club

Golfo dei Poeti - Mercoledì 12 Giugno a partire dalle 18:30 il Venus Bar e il Palmaria Restaurant vi invitano a gustare i nuovi cocktail e i piatti del ristorante del Grand Hotel Portovenere. La serata musicale ad ingresso libero, ma con consumazione, darà vita a una serata ricca di energia e atmosfere frizzanti con vista su Portovenere!



La storia da Dj per Fabio Dodi nasce precisamente 20 anni fa nella cameretta di suo cugino, il quale era possessore dei primi piatti Technics e proprio nell'intimità di quel luogo inizia la sua passione per la musica. Si avvicina alla musica elettronica ascoltando i vinili incisi da gruppi come: Pink Floyd, Technotronic e influenzato dalla dance degli anni 90 che spopolava in tutto il mondo in quel momento. Continua il suo percorso e la sua carriera da Dj in tutta italia.