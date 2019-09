A Porto Venere jazz e bossanova con il maestro Lorenzo Cimino

Golfo dei Poeti - Venerdi 6 Settembre a partire dalle 19 il Venus Bar e il Palmaria Restaurant vi invitano a gustare i nuovi cocktail e i piatti del ristorante del Grand Hotel Portovenere. Aperitivo musicale con il trombettista Lorenzo Cimino ad ingresso libero, ma con consumazione, darà vita a una serata ricca di energia e atmosfere frizzanti con vista su Portovenere. Sarà possibile scegliere l’aperitivo, cena e dopo cena, parcheggio riservato. Serata in collaborazione con Ca Lvnae: sarà possibile cenare a la carta o assaporare il menu creato per l'occasione dalla brigata del Palmaria Restaurant.



Presso il Venus Bar per aperitivo e dopo cena sarà possibile scegliere due cocktail dedicati ai liquori Essentiae, realizzati secondo antiche ricette della tradizione ligure nel laboratorio artigianale a Cà Lunae. Linguine al Ciliegiolo Lvnae, crema di erborinato e petali d’uva Ciliegiolo, Ca Lvnae, Filetto di cinghiale in dolce forte su cavolo viola stufato al cumino, Niccolò V Riserva, Colli di Luni D.O.C, Cantine Lvnae, Pere Martell e Gelato alla cannella Passito Nektar, Cantine Lvnae.



Cimino, trombettista e compositore spezzino, si è diplomato presso il Conservatorio di Musica "N.Paganini", ha compiuto studi di perfezionamento con Pierre Thibaud, Mauro Maur, Antoine Curè. E’ docente di Strumento Musicale Liceo musicale ed ha effettuato docenze presso Università di Pisa, Conservatorio di Bologna, Istituto Boccherini Lucca. Ha svolto un'intensa attività concertistica, fondando e lavorando per 10 anni l'Ensemble Giacinto Scelsi. Ha partecipato a Festival e Rassegne in tutta Italia e ha collaborato con grandi artisti nazionali e internazionali.