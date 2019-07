A Lerici prosegue la festa di "Avvenire"

Golfo dei Poeti - Si è aperta con la messa del vescovo Luigi Ernesto Palletti la 44esima edizione della festa di 'Avvenire' a Lerici. Al termine del rito, il direttore Marco Tarquinio, presente in chiesa con il sindaco Leonardo Paoletti e con altre autorità oltre al parroco don Federico Paganini, instancabile coordinatore di questi nove giorni della manifestazione, ha rivolto il suo saluto a Lerici e alla festa, sottolineandone ancora una volta il valore, di richiamo ad un corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale ed al dovere che i cattolici hanno in tale contesto. Lunedì, alle 19.15, nello spazio detto “Piasséo” (”Piazzetta”), ci sarà il primo appuntamento culturale, con le premiazioni del nono concorso letterario “Madonna di Maralunga”. Dopo un’apericena per tutti, alle 21 la serata prosegue con la presentazione del libro e–book “La figura della beata Bakhita”, a cura del giornalista di “Avvenire” Roberto Zanini. Zanini vive da molti anni a Milano, ma è originario di Monterosso. Martedì altro duplice incontro di carattere culturale. Alle 18.20, nell’oratorio di San Rocco, nella centrale piazza Garibaldi, Paolo Lambruschi, anche lui giornalista di “Avvenire”, presenta il suo libro “Sulla loro pelle”, appena uscito per le edizioni Paoline: una riflessione a tutto campo sul fenomeno delle migrazioni alla luce della visione cristiana del problema. Alle 21 poi, ma alla rotonda “Vassallo” del lungomare, attesa presenza di don Luigi Ciotti, “apostolo” della pastorale verso gli ultimi e dell’impegno sociale che ne deriva, contro tutte le ingiustizie. Lo intervisteranno Lucia Bellaspiga e Paolo Lambruschi.



Saranno due gli ospiti importanti della festa nella giornata di mercoledì. Al mattino (”giornata sacerdotale”), don Massimiliano Moretti, sacerdote di Genova coordinatore dei cappellani del lavoro, parlerà al clero diocesano con inizio alle 9.30, nella chiesa parrocchiale. Seguirà alle 11.30 la Messa celebrata dal vescovo. La serata, invece, con inizio alle 21.15 alla rotonda “Vassallo”, sarà dedicata al premio “Angelo Narducci”, assegnato quest’anno alla scrittrice Chiara Amirante. Le figure di Chiara Amirante, di don Ciotti e di don Moretti – oltre ai libri di cui si è detto sopra – confermano il “taglio” di carattere sociale di questa festa, che si propone non solo di presentare il quotidiano cattolico, ma anche di sottolineare il richiamo ad una speranza nuova per il nostro paese, speranza che nella visione cristiana non ha alcun senso al di fuori di un impegno e di una prospettiva di solidarietà. A consegnare il premio saranno il vescovo Palletti e il direttore Tarquinio. A seguire, intervisteranno la premiata Lucia Bellaspiga e Paolo Lambruschi. Giovedì 1° agosto vedrà il tradizionale pomeriggio dedicato ai più giovani, con la caccia al tesoro per le vie del borgo proposta dalla redazione dell’inserto “Popotus”: “Popotus 4.0”. La caccia al tesoro si concluderà con una cena nel parco giochi, alla quale le famiglie interessate sono invitate ad iscriversi entro stasera. Alle 21, in San Francesco, inizia invece la Veglia di preghiera per le vocazioni, che proseguirà tutta la notte, sino alla Messa delle 8.30 del venerdì mattina. Venerdì 2 agosto, alle 21.15 alla rotonda “Vassallo”, serata dedicata ai giovani. Sabato prossimo ci sarà invece l’edizione “agostana” del pellegrinaggio mariano del primo sabato del mese. I pellegrini, di tutta la diocesi, si ritroveranno alle 7.30 al parcheggio della Venere Azzurra per raggiungere in preghiera la chiesa parrocchiale. Alle 8 il vescovo Palletti presiederà la Messa. Sabato e domenica, nel parco giochi, ci saranno le consuete “cene insieme” del fine settimana, aperte a tutti. La Messa conclusiva della festa, celebrata da don Paganini, sarà invece quella di domenica prossima, alle 18.30. Ricordiamo infine anche il tema della manifestazione: “Coinvolti o travolti dalla notizia ?”: tema di grande attualità.