A Lerici di nuovo attivo il servizio di prestito librario della biblioteca Doria

Golfo dei Poeti - E’ ripartito ieri il servizio di prestito librario della biblioteca civica Andrea Doria di Lerici. Gli utenti potranno accedere al servizio di prestito e di resa, attivo il martedì, giovedì e sabato, dalle ore 9 alle 12, su prenotazione, contattando il numero 0187966053 o inviando una e-mail all’indirizzo blerici@comune.lerici.sp.it .



L’importante novità introdotta riguarda il servizio di consegna e resa del prestito librario a domicilio: le persone anziane o con disabilità motoria e/o sensoriale che ne faranno richiesta potranno infatti usufruire di questo nuovo servizio, effettuato su prenotazione, ogni giovedì della settimana dalle ore 12 alle ore 14. Questa opportunità sarà garantita dal personale bibliotecario di Artemisia Servizi Culturali e nel rispetto di tutte le norme sanitarie previste.



“Sono felice di riattivare questo servizio, sempre essenziale, ma ancora di più in questo particolare momento di preoccupazioni – commenta l’assessore al Sistema bibliotecario, Laura Toracca -. Avere l’occasione di poter evadere con il pensiero in mondi diversi, senza dover acquistare un libro, ritengo sia un un’opportunità che è importante garantire. Il servizio a domicilio attivato è nato per venire incontro ai cittadini più fragili e ampliare la fascia di utenti che possono usufruire del servizio bibliotecario ancora contingentato. Stiamo comunque predisponendo tutti i dispositivi di sicurezza per poter riaprire al più presto anche agli studenti, non appena ce lo consentiranno”.