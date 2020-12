A Lerici concerto di Natale in diretta su Youtube

Golfo dei Poeti - A Lerici il Covid non ferma la musica. “Le restrizioni in vigore non ci hanno permesso, quest’anno, di organizzare i consueti appuntamenti che tradizionalmente ci accompagnano durante le festività natalizie – spiega il sindaco Leonardo Paoletti -. Tuttavia desideriamo essere vicini ai nostri concittadini, in questo momento più che mai. Per farlo abbiamo pensato allo strumento che meglio ci caratterizza: la musica e il suo linguaggio universale, quello che da anni è entrato a far parte della nostra identità”.

Alle ore 22:00 di domani, il giorno della Vigilia, andrà in onda il concerto di Natale “Suggestione di note e immagini”, prodotto da Lerici Music Festival e Comune di Lerici.

Tele Liguria Sud, OnTheatre (www.ontheatre.tv/), il canale Youtube Lerici Coast e quello Lerici Music Festival, la pagina Facebook di Art Booking trasmetteranno all’unisono le note natalizie del coro “The Arb Ensemble”, del Vache Baroque Festival, diretto da Jonathan Darbourne.

Il coro, che si esibisce dalla chiesa di St Augustine Kilburn di Londra, proporrà un programma di musica vocale a cappella ricco di capolavori rinascimentali, della coralità inglese e di canti natalizi della tradizione popolare.

Lo spettacolo proseguirà con l’esibizione delle ballerine Elettra Menta e Siria Filippone, dirette da Valeria Antonini della scuola ProDanza, che danzeranno su musiche tratte dallo spettacolo del Lerici Music Festival “I concerti di Beethoven”, che ha visto sul palco Giuseppe Bruno, al pianoforte e alla direzione, e il quintetto d’archi del Festival, composto da Tommaso Bruno e Katarzyna Piotrowska al violino, Francesca Senatore alla viola, Elettra Mealli al violoncello e Sofia Bianchial contrabbasso.

Lo spettacolo andrà in replica su Tele Liguria Sud nelle giornate del 25 e 26 dicembre.