A Fezzano un doppio appuntamento tra musica e gusto

Golfo dei Poeti - Doppio ricco e gustoso appuntamento questo fine settimana al Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” a Fezzano. Venerdì 21 febbraio a partire dalle 20: “Serata a tema: Perché no!” Un affascinante e ricco viaggio gastronomico con Menu di sola carne tra Liguria e Toscana. Sabato 22 febbraio, a partire dalle 20 nuovo appuntamento con gli Incontri d'Autore e Menu degustazione. Per info e prenotazioni +39 32 846 888 76. Protagonista della serata Claudio Roncone che presenta “Canzoni dall’antropocene”, il nuovo lavoro discografico, di prossima uscita. Si tratta di un album doppio, in cui Claudio tratta con intensità l’era dell’Uomo che distrugge la propria casa: la Terra. Claudio Roncone non è poeta e per questo canta le sue canzoni, ormai più di 200. Non è cantante e per questo recita le sue poesie. Non è musicista e per questo compone partiture meravigliosamente disarmanti.



Nel 2001, con il cd “Rosso e Nero”, vince subito il premio opera prima nella selezione italiana della canzone d’autore e da allora sviluppa un’inesauribile attività concertistica nei più importanti teatri italiani ed esteri.

“E così l’ultimo viaggio non è mai l’ultimo, è sempre il penultimo come quello di Ulisse e di tutti i sognatori, e lo resterà fino a che avrà nuove storie da raccontare … finché i suoi ricordi diventeranno canzoni, le sue mani accarezzeranno le corde della chitarra, e la sua voce continuerà a parlare con tanta intensità al cuore delle persone… è l’arte di afferrare per un istante le cose che guizzano via veloci, leggere, come le lucertole … un filo di luna, la voce del mare, l’odore di pane… cose che appartengono a ciascuno di noi, buona o cattiva gente, angeli o diavoli, pescatori o sirene, o facce di sale che parlano con le vele.” (da “La Repubblica”)