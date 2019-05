'Voglio andare in Paradiso' sabato all'Astoria

Golfo dei Poeti - Attilio, figlio unico, vive con la famiglia nella casa del padre settantenne, vedovo, con una bella pensione. Quando il padre, uomo attivo e in buona salute, inizia una relazione con una giovane ex-prostituta brasiliana, Attilio teme che la giovane voglia impadronirsi della casa. Ma accadrà qualcosa di inaspettato.

Va in scena al Teatro Astoria, sabato 18 maggio alle ore 21, lo spettacolo “Voglio andare in paradiso”. Una brillante commedia di Oreste De Santis, raccontata in dialetto locale, curata dalla Compagnia amatoriale serrese “A Sembiada”, con la regia di Silvio Repetto.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, vedrà sul palco Fiorella Scelfo, Oriano Venturini, Francesca Zani, Luigi Bucci, Silvio Repetto, Alessandro Bruni, Anna Valletti, Roberto Cargiolli, Sheilli Shurbay, Annamaria Biliotti.

"Prosegue con grande successo la rassegna tutta nostrana 'Lerici in Palcoscenico' - commenta il consigliere delegato al Teatro Claudia Gianstefani -. Siamo felici di poter offrire ancora una volta al pubblico uno spettacolo divertente, dalle mille sfumature, che strapperà più di una risata agli spettatori in sala".

I costumi saranno a cura di Anna Valletti e Annamaria Biliotti; trucco Alice Landini; suggeritrici Alessandra Repetto, Cinzia Paita, Annalisa Bertella; aiutanti di scena Enzo Bruni, Sandro Baruzzo, Renato Zanello, Agostino Lupi; poeta dicitore Graziano Antognetti.