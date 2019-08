"Tutti pazzi a Tel Aviv" serata cinematografica con Mediterraneo

Golfo dei Poeti - L’Associazione Culturale Mediterraneo ed il Cinema Il Nuovo organizzano, lunedì 19 agosto alle ore 21,30 all’Arena Cinema Astoria di Lerici, la proiezione del film “Tutti pazzi a Tel Aviv”.

Il film, diretto dal regista palestinese Sameh Zoabi, vede come protagonista Salam, un giovane che lavora per una famosa soap opera palestinese ed è costretto a superare ogni giorno un posto di blocco israeliano. I suoi guai iniziano quando il comandante israeliano Assi, per impressionare la moglie, fan accanita della soap, pretende di interferire nella sceneggiatura.

“Tutti pazzi a Tel Aviv” è una commedia brillante, che fa ridere e al tempo stesso provoca una riflessione efficace su un tema, il conflitto israelo-palestinese, tragicamente attuale.

Ha scritto la critica Daniela Catelli: “L'ironia, come dimostra il regista Sameh Zoabi con i suoi umanissimi personaggi, che rappresentano le vecchie e le nuove generazioni, non banalizza la realtà di un conflitto che continua a mietere vittime e a creare infelicità, ma è il detonatore che fa esplodere la "bomba" dell'assurdità di una situazione che va avanti da decenni e non ha in vista un finale in grado di accontentare tutte le parti in causa. Nel frattempo, per fortuna, si può vivere. E ridere”.