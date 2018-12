“The legend of Ennio Morricone”: il concerto tributo martedì 1 gennaio al Teatro Astoria

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici omaggia uno dei più celebri compositori di tutti i tempi, Ennio Morricone.

L’occasione sarà lo speciale concerto di apertura del nuovo anno, a ingresso libero e gratuito, in scena al Teatro Astoria martedì 1 gennaio alle ore 16.30.

“The legend of Ennio Morricone” è il titolo del grande appuntamento, che vedrà l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, ripercorrere i grandi successi del due volte Premio Oscar.

Le celebri colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, insieme ad alcuni dei suoi pezzi meno noti, riprenderanno vita sul palco del teatro lericino, riarrangiati dall’Ensemble Symphony Orchestra, in un’atmosfera magica che accompagnerà gli spettatori nel primo giorno del nuovo anno.

Nuovi strumenti musicali e musicisti solisti si alterneranno sul palco: la soprano Anna Delfino, Ferdinando Vietti al violoncello, Stefano Benedetti alla tromba e il violinista ungherese Attila Simon direttamente dal “Cirque du Soleil” imoegnato con il concerto per violino da “Canone Inverso”.

Si partirà da dialoghi o monologhi dei film, a cui darà voce l’attore Matteo Taranto, volto noto del piccolo e grande schermo, le cui parole si snoderanno fino a diventare note.

"Abbiamo voluto inaugurare l’arrivo del nuovo anno rendendo un tributo al grande artista, le cui composizioni sono indelebilmente scolpite nella mente e nel cuore di ognuno di noi – commenta l’assessore al Turismo Luisa Nardone -. Un grande concerto, che sta riscuotendo enorme successo in tutti i maggiori teatri italiani, grazie al quale ripercorrere la storia e le orme del geniale maestro, attraverso le sue note riarrangiate dall’Ensemble Symphony Orchestra. L’evento è la celebrazione di una sconfinata carriera, un omaggio a un grande maestro entrato nel mito che, lo scorso novembre, ha compiuto 90 anni e celebrato ben 63 di carriera".

Sul palco i musicisti, provenienti da prestigiose orchestre nazionali che si sono esibite con artisti di fama nazionale e internazionale, proporranno i classici morriconiani per eccellenza: dall’epopea spaghetti-western di “Per un pugno di dollari” e “C’era una volta il West” a “Mission”, fino a “Hateful Eight”, colonna sonora dell’omonimo film di Quentin Tarantino, premiata con un Oscar e un Golden Globe nel 2016.

Un tributo in musica strutturato come uno spettacolo e pensato come un viaggio tra le sue più belle melodie. Un omaggio al contributo offerto dal grande maestro all’arte.