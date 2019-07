'Te la do io la medicina', teatro sotto le stelle alle Grazie

Golfo dei Poeti - Giovedì 18 luglio la compagnia “Il Palcoscenico” porterà in scena “Te la do io la medicina” brillante commedia tratta dalla ben più famosa “Sarto per signora” di George Feydeau.



Salvatore Sabatini ha rielaborato il testo originale sfrondando e tagliando qua e la,mantenendo intatto solo il perenne argomento : le corna!!!

Ne è scaturito un lavoro più brioso,più veloce che rapisce immediatamente l'attenzione e porta lo spettatore ad un verdetto finale che è una pietra miliare di questa società.



La Compagnia “Il Palcoscenico” , che aveva nel maggio scorso raccolto un grade successo al Civico con l'opera originale , scende ora con questa riduzione nelle piazze iniziando proprio dai giardini pubblici delle Grazie , convinta di raccogliere lo stesso lusinghiero successo.



Saranno in scena Paolo Lo Giudice ,Anna Abate,Cristina Bordino,Roberto Battolini, Giovanni Gallo, Aurora Torrente, Rudy Morettini, Sonia Borghesi ,Lorena Picciati , Monica Sabatini e Luigi De Bernardi , quest'ultimo graziotto per eccellenza e anima eletta del teatro della borgata graziotta.



Saranno diretti da Umberto Bordino e dallo stesso autore Salvatore Sabatini e avranno il supporto scenico di Gianni Zerbin e Lorenzo Agati.



L'inizio della rappresentazione è alle ore 21.00 precise e l'ingresso è a offerta.