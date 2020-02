"Suoni dal Golfo", si cercano famiglie che ospitino gli orchestrali

Golfo dei Poeti - Anche quest'anno "Suoni dal Golfo" per la sua quarta edizione porterà a Lerici un esercito di giovani e bravissimi orchestrali cui è necessario provvedere alloggio. Come nelle precedenti edizioni, l'organizzazione ricerca famiglie disposte a provvedere ospitalità agli orchestrali per il periodo della manifestazione, indicativamente dal 2 al 17 agosto (festival dal 4 al 16). Oltre a garantire un indispensabile supporto al festival, accogliere questi ragazzi è preziosa occasione di interscambio culturale e comporta per la famiglia ospitante vari interessanti benefit: 30% di sconto su tutti gli eventi, priorità sul diritto di prenotazione, due biglietti per un concerto a scelta, partecipazione al party di saluto e una copia gratuita del catalogo del festival (con indicati tutti i nomi degli ospitanti). Per aderire alla proposta vi prego di contattarmi tramite mail (lorenzo.dicarlo@yahoo.it), cellulare 389/0057938, tramite Facebook o whatsapp. Ai ragazzi andrà offerta semplicemente una prima colazione. Al resto provvederà organizzazione del festival. Verranno contattate le famiglie che hanno già ospitato nelle occasioni precedenti ma c'è la necessità di allargare ad altre per garantire a tutti i ragazzi l’alloggio.