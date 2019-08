'Suoni dal Golfo' chiude nel ricordo di don Andrea e delle vittime del Morandi

Golfo dei Poeti - Martedì 27 alle ore 21.00 a Lerici, nella chiesa di San Francesco, si terrà un concerto in memoria di Don Andrea, amato Parroco di Pugliola e La Serra, e in ricordo delle vittime del Ponte Morandi. Lo spettacolo, che chiuderà la rassegna 'Suoni dal Golfo', vedrà la partecipazione straordinaria del Coro del Teatro Carlo Felice di Genova. Evento a ingresso gratuito.



Il programma del concerto:



R. Di Marino - Concerto per viola e orchestra (prima esecuzione assoluta)



Maxim Novikov, viola



J. Sibelius - Concerto per violino e orchestra in re minore, op. 47



Anna Tifu, violino



W. A. Mozart - Requiem K626



Maria Koryagova, soprano I Sofia Tumanyan, contralto I Bechara Moufarrej, tenore I Laurence Meikle, basso



Coro del Teatro Carlo Felice diretto del Maestro Francesco Aliberti



Orchestra Excellence e Maestro Gianluca Marcianò



In collaborazione con Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova