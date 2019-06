'Settimana della cultura' al castello di San Terenzo

Golfo dei Poeti - Da tradizione ormai più che decennale la manifestazione “SETTIMANA DELLA CULTURA” è stata sempre realizzata dopo la metà di agosto nel Castello di San Terenzo.

Quest’anno, dopo il successo del 2018 l’evento verrà preceduto da una preludio artistico dello stesso tipo proprio nel medesimo castello nel mese di giugno.

Ricordiamo che la manifestazione è stata ideata dal poeta-velista Vasco Bardi e continuata dopo la morte dello stesso, da Marco Raiti, con la collaborazione del pittore Lericino Catello Marianni.

La formula, sempre la stessa, prevede la mostra di pittura della giovane artista spezzina NICOL SQUILLACCI Intitolata “ TRA COLORI E MAGIE NEL MONDO FANTASTICO DELLA GIOVANE PITTRICE SPEZZINA “

L’evento, un gustoso antipasto della più importante manifestazione “LA SETTIMANA DELLA CULTURA”, si svolgerà dall'8 al 14 agosto e conterrà, inoltre, i seguenti appuntamenti;



SABATO 08 GIUGNO ore 19”15

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

A CURA DI MARCO RAITI

CON LA PRESENZA DEL SINDACO DI LERICI LEONARDI PAOLETTI



SABATO 08 GIUGNO ore 21”15

PAOLO LAZZINI

‘FRICASEA: POESIE E NON SOLO’

‘Recital poetico del poeta Sarzanese’



DOMENICA 09 GIUGNO ore 17”30

GABRIELLA MOLLI

‘SAPORI ANTICHI E POESIA’

‘Intervento della giornalista esperta culinaria sul rapporto tra cucina e poesia’



DOMENICA 09 GIUGNO ore 21”15

ANGELO TONELLI

‘SPIRITUALITA', ETICA, POLITICA. IL RECUPERO DELLE NOSTRE RADICI SAPIENZIALI PER USCIRE’ DALLA CRISI ECOANTROPOLOGICA IN ATTO’

‘Conferenza e visione politica di un poeta’



LUNEDI’ TURNO DI CHUSURA DEL CASTELLO.



MARTEDI’ ore 21”15

PIERO CEPPODOMO

“EVOLUZIONE DEL PENSIERO ASTRONOMICO“

‘Conferenza astronomica con uso dimostrativo del telescopio”



MERCOLEDI’ 12 GIUGNO ore 21”15

GINO CABANO

‘DIALETTO LERICINO E CURIOSE VARIANTI DEI BORGHI LIMITROFI. TRA POESIA E PROSA’

Con l’intervento del dott. Piergiorgio Cavallini(esperto dialettale).

‘ Interessante disquisizione sul dialetto Lericino e le varianti dei luoghi d’intorno’



GIOVEDI’ 13 GIUGNO ore 21”15

LUIGI LEONARDI

‘I GIORNI DELLA BUFERA – DEDICATO AI PARTIGIANI TROGU(San Terenzo) E GERINI(Lerici)’

‘Pagine avvincenti di Storia della resistenza su due più rappresentativi martiri locali’



VENERDI’ 14 GIUGNO ore 21”15

MARCO RAITI, DANIELA GREMMO, DANIELE NANI.

‘MARI E POESIA’

‘Recital poetica e musicale da un soggetto di Marco Raiti’



Si potrà dunque assistere a interessanti performace artistiche e culturale di vario genere e materie nella magica atmosfera del castello, tra il cielo stellato sopra e il borgo di San Terenzo bagnato dal mare.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Onlus “STABILIS” con il supporto di MIBAC (Polo Museale della Liguria) e EARTH scrl, si avvale del prezioso patrocinio del Comune di Lerici

Ingresso a pagamento: €2 intero / €1 ridotto residenti / €5 abbonamento per tutti gli eventi in programma / gratuito under 18

Per informazioni e dettagli: ilmanoscritto2016@libero.it

Cell. 334-3147046