"Sei ancora in Versilia, dove esattamente?" "A Lerici"

Golfo dei Poeti - La quinta puntata di 1994, in onda su Sky, si rivela una doccia fredda per gli spezzini. Non si parla di intrighi, questa volta, ma di geografia. Nella quinta puntata della seguitissima serie tv che racconta i peccati dell'Italia, questa volta di 25 anni fa nell'anno dell'ascesa politica di Berlusconi, è presente un dialogo che ha colpito i telespettatori in riva al Golfo.

Notte e Castello stanno parlando al telefono. Lui chiede a lei: "Sei ancora in Versilia?". "Sì" risponde lei. "Dove precisamente?" chiede ancora lui. Poi, la doccia fredda per gli spezzini: "A Lerici". Dopo un velo di imbarazzo o plurime visioni per capire se Lerici sia stata posizionata proprio in Toscana, la puntata è proseguita.