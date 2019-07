"Racconto latino" al Parco Shelley

Golfo dei Poeti - Questa sera alle ore 21,00 a Sala CarGià Atelier a cielo Aperto – Simposio d'Arte Cultura e Spettacolo dedicato Carla e Giacomo Gallerini: Note e Colori d'una sera d'estate: Viaggio nel tempo, a passo di danza tra ritmi, melodie e diverse cuture, Direzione Artistica Monica Cidale – Coreografie Niccolo' Di Stani, Cristina Carmerzan, Samuele Quarta, Mattia Sarti-Corpo di ballo RL Dance Company e SSD Racconto Latino – DJ: Xander Ace – Danza e Sacatti d'autore: Fotografie di Fabio Gianardi



RACCONTO LATINO è centro di preparazione alla DANZA: Modern Jazz, Hip Hop, Break Dance, Caraibico, Salsa Shine, Coreographic Latin Fusion e Centro di preparazione alla DANZA SPORTIVA nelle discipline Caraibiche, Salsa Shine, Caribbean Show, Danze Standard.

Corsi amatoriali serali per gli adulti e pomeridiani per bambini e ragazzi.

Preparazione spettacoli, esibizioni e competizioni.

Per tutti i livelli e tutte le età.

Insegnanti e allievi creano insieme un ambiente vitale e in continua evoluzione, dove competenza, volontà e gioia di condividere si evidenziano come cardini del progetto.

La sede è in via Gianturco 111/117, con oltre 250 mq di sale luminose, accoglienti e climatizzate.

