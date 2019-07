'Pulses', la suite del direttore Ciacca che unisce musica e danza

Golfo dei Poeti - Dopo le tappe di Lerici e Porto Venere, torna in Piazza Mentana il 51^ Festival Internazionale del Jazz della Spezia diretto dal maestro Antonio Ciacca, che venerdì 26 luglio (ore 21) sarà protagonista con il settetto in “Pulses” (Pulsazioni).

Per ricordare il genio di Duke Ellington a 120 anni dalla nascita, una delle sue più celebri collaborazioni: quella con il leggendario ballerino afro americano Alvin Ailey, che esattamente 60 anni fa apriva la prima scuola di danza afro americana in USA, l’ Alvin Ailey Dance Company.



Sul palco di Piazza Mentana sarà di scena “Pulses”, suite composta per l’occasione da Ciacca: una composizione originale in 8 movimenti con la partecipazione di alcuni ballerini provenienti dalla scuola di Alvin Ailey a New York, dal Vivo Ballet Company di New York e dalla Yerakhavets Ballet Academy di Barcellona.



La composizione in 8 movimenti attraversa vari aspetti della danza nel jazz, dal Tap Dance alla danza contemporanea nata dal genio di Alvin Ailey. Sul palco il settetto di Antonio Ciacca con, tra gli altri, il fenomenale Michael Rorby al trombone.



Nel corso della serata verrà consegnato il Premio Tiberio Nicola 2019.



Musicista a tutto tondo, capace di spaziare dal jazz alla classica, nella sua quasi trentennale carriera, Antonio Ciacca può vantare esibizioni e lavori a fianco di Wynton Marsalis, Art Farmer, Steve Lacy, Benny Golson, Lee Konitz. Wes Anderson, Johnny Griffin e Andy Farber.



Dopo aver studiato direzione d’orchestra alla celebre Juilliard School, si è trasferito dal 2007 a New York per rivestire il ruolo di direttore della programmazione Jazz presso il Lincoln Center, dopo essere stato scelto dal grande Wynton Marsalis. Attualmente insegna al City College di New York.



Al termine del concerto, jam session dei musicisti presso il “Centro Allende”.



Si coglie l’occasione per informare che in caso di maltempo gli ultimi due concerti del festival che si svolgeranno in piazza Mentana (26 e 27 Luglio) avranno comunque luogo all’interno del Teatro Civico.



Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è promosso da Regione Liguria, Comune della Spezia, Fondazione Carispezia, Comune di Lerici, Comune di Porto Venere, Comune di Aulla e Società dei Concerti Onlus con il sostegno di Camera di Commercio Riviere di Liguria



Ingresso: posto unico non numerato: € 20 (prevendita esclusa)



Ingresso ridotto under 18: € 10



Abbonamento ai 3 concerti: posto unico non numerato: € 45



Punti vendita:



Botteghino Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino; tel. 0187.727521



Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00



On line: www.vivaticket.it



Info: www.festivaljazzlaspezia.it



info@festivaljazzlaspezia.it